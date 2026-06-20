सुसाइड केस में जेल में बंद छात्र को हाई कोर्ट से राहत, पुलिस के पहरे में देगा NEET की दोबारा परीक्षा

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Chhattisgarh High Court News: रायपुर के चर्चित सुसाइड मामले में न्यायिक हिरासत में बंद 21 वर्षीय छात्र अंकुल बिस्वास को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है. कोर्ट ने उसे 21 जून को होने वाली नीट की दोबारा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. हालांकि, अदालत ने छात्र की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने कहा कि आरोपी को परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन कानून प्रक्रिया से किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती. इस फैसले की शहर में काफी चर्चा हो रही है.
यह मामला रायपुर की एक 20 वर्षीय युवती की आत्महत्या से जुड़ा है. युवती की मौत 20 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में उसके मोबाइल फोन से सात पन्नों का सुसाइड नोट मिला था. नोट में अंकुल बिस्वास पर मानसिक प्रताड़ना और मुलाकात के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. मामले की जांच के बाद रायपुर पुलिस ने 29 मई को एफआईआर दर्ज कर आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और मामले की जांच जारी है.
जमानत नहीं दी गई
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने आरोपी को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जांच में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं. दूसरी ओर छात्र की ओर से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छात्र के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति देने का फैसला लिया. हालांकि जमानत नहीं मिलने से आरोपी को जेल में ही रहना होगा.
सुरक्षा के इंतजाम
हाई कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक और संबंधित जेल अधीक्षक को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. आदेश के मुताबिक परीक्षा वाले दिन आरोपी छात्र को कड़ी पुलिस निगरानी में परीक्षा केंद्र ले जाया जाएगा और परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद वापस जेल लाया जाएगा. इसके अलावा, अदालत ने जेल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए. कोर्ट के इस फैसले को संतुलित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है.
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