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सुसाइड केस में जेल में बंद छात्र को हाई कोर्ट से राहत, पुलिस के पहरे में देगा NEET की दोबारा परीक्षा

Raipur Suicide Case: रायपुर के चर्चित सुसाइड केस में जेल में बंद छात्र अंकुल बिस्वास को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 जून की नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है. हालांकि कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए पुलिस सुरक्षा में परीक्षा दिलाने के निर्देश दिए हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:52 PM IST
सुसाइड केस में जेल में बंद छात्र को हाई कोर्ट से राहत, पुलिस के पहरे में देगा NEET की दोबारा परीक्षा

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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