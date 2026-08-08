छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में 24 घंटे मिलेगा राशन, शुरू होगा ग्रेन एटीएम, ऑटोमैटिक मिलेगा अनाज

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छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को ज्यादा पारदर्शी, सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब राज्य के नागरिकों को राशन की दुकानों के बार-बार चक्कर लगाने और घंटों तक लंबी लाइनों में खड़े रहने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में अनुपूर्ति ग्रेन ATM लगाए हैं, जिनका शुभांरभ आज राज्य के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल कर रहे हैं.
रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में शुरू होगा ग्रेन एटीएम
यह सुविधा बैंकिंग ATM की तरह चौबीसों घंटे (24x7) काम करेगी, जिससे लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अनाज ले सकेंगे. राशन लेने की प्रक्रिया को बहुत आसान और सुरक्षित बनाया गया है. लाभार्थियों को बस मशीन में अपना राशन कार्ड या आधार नंबर डालना होगा और फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी. पुष्टि होने के बाद, मशीन अपने आप तय मात्रा में अनाज निकाल देगी. इस पहल से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के निवासियों को काफी राहत मिलेगी.
गलतियों और कालाबाजारी पर रोक
यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक अनाज लोडिंग सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरी पारदर्शिता लाएगा. इससे राशन की कम तौल, मानवीय गलतियों और कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगेगी. साथ ही इससे दुकानदारों और लाभार्थियों दोनों का समय बचेगा. यह पहल बेहतर गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है.
छत्तीसगढ़ से दूसरी खबर
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. हर घर तिरंगा और वंदे मातरम अभियानों के तहत 17 अगस्त तक राज्य-स्तरीय देशभक्ति कार्यक्रम होंगे. कार्यक्रम के अनुसार 7 से 15 अगस्त तक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम होंगे, जबकि हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा. इस अभियान का मकसद लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके अलावा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा. ये कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता की भावना को याद करने के लिए आयोजित किए जाएंगे.
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