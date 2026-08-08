Add Zee Business As A Preferred Source
App

छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में 24 घंटे मिलेगा राशन, शुरू होगा ग्रेन एटीएम, ऑटोमैटिक मिलेगा अनाज

छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्डधारियों को दुकानों की लंबी लाइनों से राहत देने के लिए 'अनुपूर्ति ग्रेन एटीएम' की शुरुआत की है. शुरुआती चरण में यह सुविधा रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में लागू की जा रही है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 08, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:38 AM IST
छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में 24 घंटे मिलेगा राशन, शुरू होगा ग्रेन एटीएम, ऑटोमैटिक मिलेगा अनाज
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्योपुर में टपरी के भरोसे शिक्षा! 500 छात्रों के लिए स्कूल में कमरें नहीं..
2
3
4
5