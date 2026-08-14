Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /बंदूक छोड़ हाथों में थामा स्वदेशी हुनर: रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने किया रैंप वॉक, कोसा सिल्क में बिखेरी चमक

बंदूक छोड़ हाथों में थामा स्वदेशी हुनर: रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने किया रैंप वॉक, कोसा सिल्क में बिखेरी चमक

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का रैंप वॉक आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा. कभी बंदूक और हिंसा के साए में जीवन बिताने वाली इन महिलाओं ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं हैंडलूम परिधानों का प्रदर्शन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 14, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:20 PM IST
बंदूक छोड़ हाथों में थामा स्वदेशी हुनर: रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने किया रैंप वॉक, कोसा सिल्क में बिखेरी चमक

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लाल परेड मैदान में CM मोहन करेंगे ध्वजारोहण, भोपाल में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट
2
3
4
5