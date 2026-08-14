/बंदूक छोड़ हाथों में थामा स्वदेशी हुनर: रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने किया रैंप वॉक, कोसा सिल्क में बिखेरी चमक

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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्यस्तरीय बुनकर सम्मेलन से बदलाव की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. कभी बस्तर के घने जंगलों में बंदूकों के साए में जीने वाली आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने जब मंच पर कदम रखे, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क और हथकरघा परिधानों में सजी इन महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक कर स्वदेशी हुनर की अनूठी चमक बिखेरी.
हिंसा और खौफ का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटीं इन महिलाओं के चेहरों पर झिझक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का गौरव साफ झलक रहा था. कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं इन महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. बस्तर में शांति और विकास की दिशा में राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का यह प्रयोग केवल एक फैशन शो तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस नए बस्तर की गवाही दे रहा था जहां अब बंदूकों की जगह हुनर और आत्मनिर्भरता को तवज्जो मिल रही है.
बदलते बस्तर की नई तस्वीर
आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का यह फैशन शो केवल पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की प्रेरक कहानी भी सामने लेकर आया.
रैंप पर दिखा आत्मविश्वास, तालियों से गूंजा सभागार
स्वदेशी फैशन शो में आत्मसमर्पित महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया. उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक बुनाई और कोसा सिल्क से तैयार आकर्षक परिधानों को प्रदर्शित किया. उनके रैंप पर आते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इन महिलाओं की प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के बाद सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत संभव है.
पहली बार रायपुर पहुंचीं कई महिलाएं
इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि रैंप वॉक करने वाली लगभग सभी महिलाएं पहली बार रायपुर पहुंची थीं. उनके लिए यह अनुभव बेहद खास और यादगार रहा. पारंपरिक परिधानों में रैंप पर चलती महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह साफ नजर आया.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बढ़ाया हौसला
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी आत्मसमर्पित महिलाओं से आत्मीय संवाद किया और उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने महिलाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. यह फैशन शो सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में लौट रहे लोगों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और नए अवसरों की दिशा में एक सकारात्मक संदेश के रूप में सामने आया.
‘लोकल टू ग्लोबल’ की ओर छत्तीसगढ़ का कदम
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोसा और पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया. इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड ‘कोशल फैब’ का शुभारंभ किया. रैंप पर कोसा सिल्क पहनकर उतरीं आत्मसमर्पित महिलाओं ने एक तरफ छत्तीसगढ़ की समृद्ध हथकरघा परंपरा की झलक दिखाई, वहीं दूसरी ओर बदलते बस्तर की एक ऐसी तस्वीर पेश की, जिसमें बंदूक की जगह हुनर और हिंसा की जगह आत्मनिर्भरता नजर आई.