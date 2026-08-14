/बंदूक छोड़ हाथों में थामा स्वदेशी हुनर: रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने किया रैंप वॉक, कोसा सिल्क में बिखेरी चमक

हिंसा और खौफ का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटीं इन महिलाओं के चेहरों पर झिझक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का गौरव साफ झलक रहा था. कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं इन महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. बस्तर में शांति और विकास की दिशा में राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का यह प्रयोग केवल एक फैशन शो तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस नए बस्तर की गवाही दे रहा था जहां अब बंदूकों की जगह हुनर और आत्मनिर्भरता को तवज्जो मिल रही है.