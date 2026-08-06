3 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव...रायपुर में छाए रहेंगे बादल, उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी

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छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से जोर पकड़ रहा है और अगले तीन दिनों में पूरे राज्य में अच्छी बारिश की उम्मीद है. मौसम विभाग ने खास तौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान भी आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. पिछले दो दिनों से राजधानी रायपुर समेत कई जिलों के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं. लेकिन बारिश बढ़ने से मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है. हालांकि, थोड़ी राहत की बात यह है कि 8 अगस्त से बारिश की गतिविधि और तेजी धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है.
क्यों बदल रहा छत्तीसगढ़ का मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून अभी सामान्य स्थिति में है. 1 जून से राज्य में सामान्य से 7 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जो सामान्य श्रेणी में ही आती है. बुधवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान रायपुर में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान पेंड्रा रोड पर 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके में अभी तीन बड़े मौसम सिस्टम सक्रिय हैं. मानसून ट्रफ अनूपगढ़ से दिल्ली, शाहजहांपुर, बस्ती और छपरा होते हुए नागालैंड तक फैली हुई है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम बिहार और बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश की गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिससे मौसम में साफ बदलाव देखने को मिल रहा है.
उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने आज गुरुवार को उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी दी गई है. इसके अलावा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर और बस्तर डिवीजन के समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है.
रायपुर में कैसा मौसम रहेगा
मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून सीजन में 1 जून से राज्य में औसत से 7 प्रतिशत कम बारिश हुई है. फिर भी, विभाग इसे सामान्य बारिश ही मानता है. तापमान की बात करें तो बुधवार राजधानी रायपुर राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं आज (गुरुवार) के लिए मौसम का अनुमान है कि दिन भर बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
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