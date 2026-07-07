रायपुर की 3डी फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, 2 से 3 मजदूरों के मरने की खबर

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Raipur News: राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया. बेंद्री इलाके में स्थित 3डी फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से हुआ. जिस समय धमाका हुआ, उस वक्त फैक्ट्री में करीब 35 कर्मचारी मौजूद थे. विस्फोट की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग भी घबराकर बाहर निकल आए.
धमाके के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कुछ मजदूर किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. शुरुआती स्तर पर दो से तीन मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, 108 एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. पूरी फैक्ट्री और आसपास के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से घेर लिया गया है. राहत और बचाव टीम मलबे के बीच सर्च ऑपरेशन चला रही है. आशंका है कि कुछ मजदूर अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है.
परिजन बड़ी संख्या में पहुंचे
घटना के बाद मजदूरों के परिजन भी बड़ी संख्या में फैक्ट्री पहुंच गए. अपनों की जानकारी नहीं मिलने से कई परिवार चिंतित नजर आए और कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई. परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद कंपनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. फिलहाल पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही नुकसान और हताहतों की सही तस्वीर सामने आ सकेगी.
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