रायपुर की 3डी फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, 2 से 3 मजदूरों के मरने की खबर

परिजन बड़ी संख्या में पहुंचे

घटना के बाद मजदूरों के परिजन भी बड़ी संख्या में फैक्ट्री पहुंच गए. अपनों की जानकारी नहीं मिलने से कई परिवार चिंतित नजर आए और कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई. परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद कंपनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. फिलहाल पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही नुकसान और हताहतों की सही तस्वीर सामने आ सकेगी.