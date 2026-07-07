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रायपुर की 3डी फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, 2 से 3 मजदूरों के मरने की खबर

Raipur Factory Blast News: रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित 3डी फैक्ट्री में मंगलवार रात ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में 2-3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है. इसमें कई घायल भी बताए जा रहे हैं.

Written ByDanvir SahuEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:27 PM IST
रायपुर की 3डी फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, 2 से 3 मजदूरों के मरने की खबर
Image Credit: Raipur Factory Blast NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Danvir Sahu

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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