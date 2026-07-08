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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा CG, इन 10 प्रस्तावों को भी मंजूरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026' को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय कानून में संशोधन को मंजूरी मिली है.

Written Byrupesh gupta
Published: Jul 08, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:24 PM IST
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा CG, इन 10 प्रस्तावों को भी मंजूरी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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