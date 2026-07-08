छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा CG, इन 10 प्रस्तावों को भी मंजूरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, औद्योगिक निवेश और आम जनता की सहूलियत से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई है. इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026' को मंजूरी देना रहा. इस कड़े और पारदर्शी कानून को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिससे प्रदेश में व्यापार और निवेश करना बेहद आसान हो जाएगा.