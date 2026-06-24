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छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर साय सरकार का बड़ा प्रहार, जब्त गाड़ियों पर लगेगा ₹3 लाख तक जुर्माना; नियम बदले

छत्तीसगढ़ में अब अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और उनके सख्त प्रशासनिक रुख के तहत राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 24, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:09 PM IST
छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर साय सरकार का बड़ा प्रहार, जब्त गाड़ियों पर लगेगा ₹3 लाख तक जुर्माना; नियम बदले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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