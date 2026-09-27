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छत्तीसगढ़ में बारिश ने मचाई तबाही! अबतक 3 की मौत, जगदलपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, बस्तर-कांकेर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

छत्तीसगढ़ में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मूसलाधार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं. मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर से बारिश कम होने की संभावना है. हालांकि 17 जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान की आशंका है और कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Written ByPooja
Published: Sep 27, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:43 AM IST
छत्तीसगढ़ में बारिश ने मचाई तबाही! अबतक 3 की मौत, जगदलपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, बस्तर-कांकेर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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