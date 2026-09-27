/छत्तीसगढ़ में बारिश ने मचाई तबाही! अबतक 3 की मौत, जगदलपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, बस्तर-कांकेर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जगदलपुर में बाढ़ में फंसे 5 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू

जगदलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. डोंगाघाट इलाके में बाढ़ के पानी के बीच फंसे पांच लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. खाटीगुडा बांध के गेट खुलने के बाद बस्तर में इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है. इससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और कई जगहों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है. प्रशासन ने नदी के पास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इस बीच, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव कार्य जारी हैं.