/छत्तीसगढ़ में बारिश ने मचाई तबाही! अबतक 3 की मौत, जगदलपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, बस्तर-कांकेर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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छत्तीसगढ़ में बारिश जमकर तबाही मचा रही है. पूरे राज्य में उफनती नदियों और नालों में कुल 12 लोग बह गए. इनमें से तीन लोगों की मौत हो गई. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले दो दिनों से जारी बारिश के बाद आज थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. 27 सितंबर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है. हालांकि 17 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान कुछ इलाकों में अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
उत्तर बस्तर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन स्थानों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. साथ ही बारिश और बिजली गिरने का भी खतरा है.
छत्तीसगढ़ में कहा कितनी बारिश हुई?
पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. दुर्ग में 20 मिमी, रायपुर में 18 मिमी और जगदलपुर व धमतरी में 16-16 मिमी बारिश हुई. महासमुंद और बलौदा बाजार में 14-14 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि कांकेर, बस्तर, बीजापुर और सुकमा में 13-13 मिमी बारिश हुई.
पेंड्रा रोड रहा सबसे ठंडा
राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जगदलपुर 29.5°C में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड 19.2°C में रहा. अभी तापमान में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं है. बारिश की वजह से कई इलाकों में मौसम सुहावना बने रहने की संभावना है.
रायपुर का मौसम
रविवार को रायपुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. गरज और बिजली के साथ एक-दो बार बारिश होने की संभावना है. शहर में न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री और अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री रहने की संभावना है. मौसम प्रणालियों के प्रभाव के कारण शहर में बारिश का दौर अगले दो दिनों तक जारी रह सकता है.
जगदलपुर में बाढ़ में फंसे 5 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू
जगदलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. डोंगाघाट इलाके में बाढ़ के पानी के बीच फंसे पांच लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. खाटीगुडा बांध के गेट खुलने के बाद बस्तर में इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है. इससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और कई जगहों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है. प्रशासन ने नदी के पास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इस बीच, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव कार्य जारी हैं.
अबतक तीन की मौत
इस बीच, बस्तर में उफान पर आई इंद्रावती नदी के कारण चित्रकूट जलप्रपात का पानी किनारों से बाहर बहने लगा और उसका बहाव बहुत तेज हो गया. पूरे राज्य में उफनती नदियों और नालों में कुल 12 लोग बह गए. इनमें से तीन लोगों की मौत हो गई. रायपुर और बिलासपुर में दो बच्चे डूब गए, जबकि कांकेर में बारिश के कारण एक घर गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई.
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