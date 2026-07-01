/ग्रामीण परिवारों को 125 दिन में रोजगार की गारंटी, काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार की नई योजना लागू

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विकसित भारत-जी राम जी योजना 1 जुलाई, 2026 से लागू हो गई है. इस योजना को ग्रामीण इलाकों में रोजगार, आजीविका को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देने के मकसद से शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके.
ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी
वीबी जी राम जी योजना की सबसे खास बात यह है कि यह हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है. सरकार ने मजदूरों के हितों का खास ध्यान रखा है. अगर आवेदन करने के बाद किसी वजह से काम नहीं मिल पाता है, तो संबंधित व्यक्ति को नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, डिजिटल जॉब कार्ड और टेक्नोलॉजी पर आधारित काम-काज प्रबंधन प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है.
छत्तीसगढ़ बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान
इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में ₹4,000 करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की है. इस पहल के तहत गांवों में कुल 318 तरह के विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा.
विकसित भारत-जी राम जी योजना की विशेषता
'विकसित भारत-जी राम जी' योजना एक अहम पहल है, जिसका मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के मौके बढ़ाना और गांवों में विकास के लिए एक टिकाऊ आधार तैयार करना है. सरकार के मुताबिक अब नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के वेतन-रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी. पहले MGNREGA के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी.
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