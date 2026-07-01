Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /ग्रामीण परिवारों को 125 दिन में रोजगार की गारंटी, काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार की नई योजना लागू

ग्रामीण परिवारों को 125 दिन में रोजगार की गारंटी, काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार की नई योजना लागू

Chhattisgarh News: केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत-जी राम जी योजना लागू कर दिया है. इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी. इसके लिए छत्तीसगढ़ के 2026-27 के बजट में ₹4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 01, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:28 AM IST
ग्रामीण परिवारों को 125 दिन में रोजगार की गारंटी, काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार की नई योजना लागू
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट बोली- वे हर जगह देख रहे हैं तो...
Jitu Patwari1 hr ago
2
MP Breaking News LIVE1 hr ago
3
moong procurement2 hrs ago
4
sagar news2 hrs ago
5
indore news3 hrs ago