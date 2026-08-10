शराब पिलाकर महिला से गैंगरेप, दो जगह ले जाकर की दरिंदगी, एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गैंगरेप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन युवकों ने बिलासपुर (चकरभाठा) की एक महिला के साथ बेरहमी से दरिंदगी की. आरोपियों ने पहले सरोना शराब भट्टी के पास महिला को शराब पिलाई और उसके साथ रेप किया. इसके बाद वे उसे आर.डी. तिवारी स्कूल के मैदान में ले गए, जहां उन्होंने उसे फिर से शराब पिलाई और गैंगरेप किया. इस घटना के बाद आजाद चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जिसके बाद DD नगर पुलिस ने मामला अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
शराब पिलाकर महिला से गैंगरेप
पुलिस ने बताया कि घटना सरोना शराब भट्ठी के पास हुई, जहां आरोपियों ने महिला को बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता बिलासपुर जिले के चकरभाठा इलाके की रहने वाली है. आरोपियों ने पहले महिला को शराब पिलाई और फिर उसे शहर में करीब दो जगहों पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में भारी आक्रोश है. आरोपियों की पहचान शिवा, आयुष और दुर्गा के तौर पर हुई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने आजाद चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां शुरू में मामला जीरो FIR के तौर पर दर्ज किया गया.लेकिन ये घटना DD नगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आती है, इसलिए आगे की जांच DD नगर पुलिस कर रही है.
हत्या-गैंगरेप की घटनाओं पर कांग्रेस का सरकार पर हमला
इस बीच, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हत्या और गैंगरेप जैसी घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है. पार्टी का आरोप है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय है. इसी मुद्दे को लेकर रायपुर जिला कांग्रेस आज बाबासाहेब अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे. इस दौरान सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा. उम्मीद है कि इस विरोध प्रदर्शन से राजधानी का राजनीतिक माहौल गरमा जाएगा, क्योंकि पार्टी कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी कर रही है.
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