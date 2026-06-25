रायपुर में गरजीं अलका लांबा, महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर बोला हमला, संसद घेराव की दी चेतावनी

महिला आरक्षण पर बोलीं

वहीं अलका लांबा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अलका लांबा ने कहा कि सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि 'आज करो, अभी करो' के नारे के साथ संसद घेराव की तैयारी की जा रही है. जुलाई में 'चलो संसद, मेरा हक' आंदोलन शुरू किया जाएगा. साथ ही महिला विधायकों से चर्चा कर राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई जाएगी और छत्तीसगढ़ से भी इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने की कोशिश होगी.