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रायपुर में गरजीं अलका लांबा, महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर बोला हमला, संसद घेराव की दी चेतावनी

Chhattisgarh Political News: रायपुर दौरे पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने महिला अधिकार, सुरक्षा और न्याय को लेकर सरकार से कई मांगें रखीं. उन्होंने महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग करते हुए संसद घेराव और 'चलो संसद, मेरा हक' आंदोलन का ऐलान किया.

Written BySatya PrakashEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:51 PM IST
रायपुर में गरजीं अलका लांबा, महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर बोला हमला, संसद घेराव की दी चेतावनी
Image Credit: Alka Lamba NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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