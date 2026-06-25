रायपुर में गरजीं अलका लांबा, महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर बोला हमला, संसद घेराव की दी चेतावनी

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Alka Lamba News: छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा रायपुर पहुंचीं. जहां अलका लांबा महिला कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक और प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कहा कि कांग्रेस युवाओं और महिलाओं के अधिकार के लिए रोडमैप तैयार कर रही है.
उन्होंने कहा कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति, अधिकार, सुरक्षा और न्याय से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जा रही है. छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ हुए अन्याय और उनके अधिकारों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से उठाया जाएगा. साथ ही युवाओं को अधिकार और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस विस्तृत रोडमैप तैयार कर रही है.
महिला आरक्षण पर बोलीं
वहीं अलका लांबा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अलका लांबा ने कहा कि सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि 'आज करो, अभी करो' के नारे के साथ संसद घेराव की तैयारी की जा रही है. जुलाई में 'चलो संसद, मेरा हक' आंदोलन शुरू किया जाएगा. साथ ही महिला विधायकों से चर्चा कर राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई जाएगी और छत्तीसगढ़ से भी इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने की कोशिश होगी.
'शिक्षा का राजनीतिकरण'
इतना ही नहीं उन्होंने NCERT के सिलेबस में आपातकाल को शामिल करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही है और इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, जो देश के भविष्य के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले इतिहास पढ़ने की जरूरत है.
बीजेपी पर लगाए आरोप
कांग्रेस पर बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस गांधी के विचारों और संविधान की रक्षा की विचारधारा पर चलती है. उन्होंने कहा कि 'हमारे अंदर महात्मा गांधी का डीएनए है, हम गोडसे को कॉपी नहीं कर सकते.' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है और कांग्रेस का संघर्ष संविधान, महिला अधिकार, सुरक्षा और महंगाई के मुद्दों पर जारी रहेगा.
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