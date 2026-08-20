Zee मीडिया की खबर का बड़ा असर, IGKV पेपर लीक मामला, बीएससी सेकंड ईयर की एंटोमोलॉजी परीक्षा रद्द

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Zee मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है. परीक्षा से जुड़ी सामने आई अनियमितताओं और छात्रों की शिकायतों को लेकर Zee मीडिया ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने मामले कोल गंभीरता से लेते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया.
बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के कीट विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र के लीक होने की शिकायत सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय ने विषय की परीक्षा तत्काल रद्द कर दी. मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. विश्वविद्यालय ने समिति को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.
जांच के लिए कमेटी गठित
इस मामले की जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यों की कमिटी यह पता लगाएगी कि कैसे प्रश्न-पत्र की गोपनीयता भंग हुई और परीक्षा से पहले कैसे लीक हुआ. कमिटी पूरी प्रक्रिया की भी जांच करेगी, जिसमें प्रश्न-पत्र तैयार करने और उसे सुरक्षित रखने से लेकर संबंधित परीक्षा केंद्रों तक उसे पहुंचाने तक की प्रक्रिया शामिल है. अगर जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य व्यक्ति की लापरवाही या संलिप्तता का पता चलता है, तो समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
परीक्षा से पहले पेपर लीक
बताया जा रहा है कि, एंटोमोलॉजी का पेपर परीक्षा शुरू होने से लगभग दो घंटे पहले ही WhatsApp पर लीक हो गया. परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर की तस्वीरें और जानकारी WhatsApp के जरिए छात्रों के बीच फैल गई. खबर है कि यह पेपर किसी दूसरे सोर्स से फॉरवर्ड होकर छात्रों तक पहुंचा था. इस घटना का पता चलने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने FIR दर्ज कराने का फैसला किया. इसके अलावा, लीक हुए पेपर को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है.
IGKV के रजिस्ट्रार डॉ. कपिल देव दीपक के अनुसार, संबंधित प्रश्न-पत्र रायपुर में तैयार किया जाता है और फिर उन 28 जिलों में भेजा जाता है, जहां यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज स्थित हैं. इसे देखते हुए, जांच समिति प्रश्न-पत्र और उससे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित पूरी प्रक्रिया की जांच करेगी. बता दें कि, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत करीब 33 महाविद्यालय है, जहां कृषि किटविज्ञान विभाग में करीब 800 विद्यार्थी है.
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