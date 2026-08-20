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Zee मीडिया की खबर का बड़ा असर, IGKV पेपर लीक मामला, बीएससी सेकंड ईयर की एंटोमोलॉजी परीक्षा रद्द

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा रद्द कर दी है. सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया.

Written ByPooja
Published: Aug 20, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:02 PM IST
Zee मीडिया की खबर का बड़ा असर, IGKV पेपर लीक मामला, बीएससी सेकंड ईयर की एंटोमोलॉजी परीक्षा रद्द

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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