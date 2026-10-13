/घर में चल रही परेशानियों का कारण मानते थे आरोपी, कुल्हाड़ी से हमलाकर की मां-बेटे की हत्या, जादू-टोना के शक में हंसता खेलता परिवार तबाह

अंधविश्वास और जादू-टोने के शक ने एक ही परिवार के बीच ऐसा खूनी संघर्ष पैदा कर दिया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चौथना का है, जहां 9 अक्टूबर की देर रात कमला सोनकर के घर में घुसकर उन पर और उनके बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था. इस हमले में कमला सोनकर और उनके बेटे खुमेंद्र सोनकर की मौत हो गई, जबकि बेटी ममता गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल ममता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत सोनकर, सोनू सोनकर और केसर सोनकर शामिल हैं. हेमंत और सोनू सगे भाई हैं, जबकि केसर सोनकर उनकी मां है. तीनों मृतकों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं.