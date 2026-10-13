/घर में चल रही परेशानियों का कारण मानते थे आरोपी, कुल्हाड़ी से हमलाकर की मां-बेटे की हत्या, जादू-टोना के शक में हंसता खेलता परिवार तबाह

राज्य चुनें
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में जादू-टोना करने के शक में मां-बेटे की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. ग्राम चौथना में 9 अक्टूबर की देर रात हुई इस वारदात में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों आरोपी मृतकों के सगे रिश्तेदार हैं. पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश और जादू-टोना करने के संदेह के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. हमले में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई.
अंधविश्वास और जादू-टोने के शक ने एक ही परिवार के बीच ऐसा खूनी संघर्ष पैदा कर दिया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चौथना का है, जहां 9 अक्टूबर की देर रात कमला सोनकर के घर में घुसकर उन पर और उनके बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था. इस हमले में कमला सोनकर और उनके बेटे खुमेंद्र सोनकर की मौत हो गई, जबकि बेटी ममता गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल ममता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत सोनकर, सोनू सोनकर और केसर सोनकर शामिल हैं. हेमंत और सोनू सगे भाई हैं, जबकि केसर सोनकर उनकी मां है. तीनों मृतकों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं.
जादू टोना के शक में की हत्या
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कमला सोनकर पर जादू-टोना करने का शक करते थे. आरोपियों के परिवार में हुई पुरानी मौत, उनकी मां की बीमारी और व्यवसाय में आ रही परेशानियों के लिए वे कमला सोनकर को जिम्मेदार मानते थे. इसी संदेह और पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने वारदात की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद केसर सोनकर ने साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया. डोंगरगढ़ के एसडीओपी केसरी नंदन नायक ने बताया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट