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मजदूर की मौत के बाद भड़का गुस्सा! कल्याणी स्टील प्लांट के बाहर हड़ताल, मुआवजे को लेकर बड़ा विरोध

Rajnandgaon News: राजनांदगांव के कल्याणी स्टील संयंत्र में मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद साथी मजदूरों ने हड़ताल कर विरोध शुरू कर दिया और मुआवजा व नौकरी की मांग उठाई. प्रबंधन से बातचीत न होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:06 PM IST
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Chhattisgarh News: राजनांदगांव जिले के कोपडीह स्थित कल्याणी स्टील संयंत्र में एक मजदूर की मौत के बाद माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया है. इस घटना के विरोध में सैकड़ों मजदूरों ने काम बंद कर फैक्ट्री गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया है और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, बीते 1 मार्च को संयंत्र में कार्यरत झारखंड निवासी एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद कंपनी प्रबंधन ने बिना पर्याप्त जानकारी दिए मृतक के शव को एम्बुलेंस से सीधे उसके गृह राज्य झारखंड भेज दिया. कंपनी के इस रवैए पर परिजनों और सहकर्मी मजदूरों में भारी नाराजगी फैल गई.

झारखंड से सीधे पहुंचे 
मृतक के परिजन झारखंड से सीधे फैक्ट्री पहुंच गए, जहां उन्होंने न्याय की मांग को लेकर विरोध शुरू किया. उनके समर्थन में संयंत्र के अन्य मजदूर भी आ गए और काम पूरी तरह ठप कर दिया गया. मजदूरों ने मृतक के परिवार को 51 लाख रुपये मुआवजा और एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग रखी है.

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मजदूरों ने लगाया आरोप
धरने पर बैठे मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब है और श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं. उनका कहना है कि उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कराया जाता है, लेकिन ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता. करीब 12 घंटे से अधिक समय से जारी इस धरने के बावजूद अब तक प्रबंधन और मजदूरों के बीच कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण बनी हुई है. बताया जा रहा है कि इस संयंत्र में लगभग 4 हजार मजदूर कार्यरत हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के श्रमिक भी शामिल हैं. ऐसे में यह मामला अब श्रमिक सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मौके पर एहतियातन पुलिस द्वारा जवानों की तैनाती की गई है.

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