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पुलिस के चंगुल में फंस गया ‘शेट्टी गैंग’, हैदराबाद से 3 गुर्गे गिरफ्तार, लाखों के सोने-चांदी बरामद

Rajnandgaon Police News: राजनांदगांव में सूने मकानों को निशाना बनाने वाले अंतरराज्यीय ‘शेट्टी गैंग’ के तीन सदस्यों को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने बरामद हुए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:11 PM IST
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Rajnandgaon Shetty Gang News
Rajnandgaon Shetty Gang News

(रिपोर्टः किशोर शिल्लेदार, राजनांदगांव)

Rajnandgaon Shetty Gang News: राजनांदगांव शहर में सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय ‘शेट्टी गैंग’ के तीन सदस्यों को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने बरामद हुए हैं. बीती 14 और 15 मार्च को बसंतपुर थाना क्षेत्र की जीवन कॉलोनी और लक्ष्मी नगर में दो खाली मकानों में चोरी हुई थी. अज्ञात चोरों ने घरों के बंद होने का फायदा उठाकर लाखों के जेवरात चुरा लिए. पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की.

जांच में शहर के अलावा भिलाई, दुर्ग और रायपुर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज से संदिग्धों की पहचान हुई और जानकारी मिली कि वे हैदराबाद में हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने हैदराबाद पहुंचकर दबिश दी और गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने राजनांदगांव में चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया. पुलिस ने बताया कि बरामद गहनों की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई जा रही है और इसे मालिकों को सौंपा जाएगा.

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गैंग के दो सदस्य हैं फरार
पुलिस का कहना है कि इस गैंग के दो अन्य सदस्य अभी फरार हैं. उनकी तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही जांच में यह भी देखा जा रहा है कि गैंग ने अन्य शहरों में भी इसी तरह की वारदातें की हैं या नहीं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों को सुरक्षित रखें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

ऐसे पकड़े गए 3 आरोपी
ASP कीर्तन राठौर ने बताया कि तकनीकी और फुटेज आधारित जांच के चलते ही शेट्टी गैंग के तीनों आरोपी पकड़ाए जा सके. किशोर शिल्लेदार ने भी मीडिया को बताया कि पुलिस टीम दिन-रात मेहनत कर रही है. अब मामले में सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कार्रवाई जारी है. राजनांदगांव पुलिस ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा और शहर में चोरी की घटनाओं पर पूरी नजर रखी जाएगी.

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