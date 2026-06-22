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Rajnandgaon Mangata Resort Case: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चर्चित मुस्कारन तिवारी मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने इस केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि मुस्कान तिवारी को पार्टी के बहाने एक रिसॉर्ट ले जाया गया था. आरोप है कि वहां उसके साथ जबरन शराब पिलाई गई और दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया गया.
इसके बाद मुस्कान का शव रिसॉर्ट के बाथरूम में मिला. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, ताकि मौत की परिस्थियों और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके.
पुलिस ने रिसॉर्ट्स में सघन जांच अभियान चलाया
इसी सिलसिले में राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनगटा वन चेतना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ रिसॉर्ट्स में सघन जांच अभियान चलाया. पुलिस ने पूरे क्षेत्र में यह विशेष अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान रिसॉर्ट संचालकों को नियमों का पालन करने और किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई.मनगटा वन चेतना क्षेत्र इन दिनों पुलिस की विशेष निगरानी में है. क्षेत्र में 200 से अधिक छोटे-बड़े रिसॉर्ट संचालित हो रहे हैं.
संचालकों को सख्त हिदायत
इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया. देर शाम करीब 200 पुलिस जवानों और अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र के विभिन्न रिसॉर्ट्स में एक साथ दबिश दी. इस दौरान रिसॉर्ट में ठहरे लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई, आगंतुकों के रिकॉर्ड देखे गए और संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. पुलिस ने रजिस्टर संधारण, पहचान संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन और सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष जोर दिया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि, रिसॉर्ट संचालकों को आने-जाने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड नियमानुसार रखना होगा. यदि किसी रिसॉर्ट में अनियमितता, संदिग्ध गतिविधि या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे. मनगटा क्षेत्र में पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से रिसॉर्ट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का संदेश साफ है कि पर्यटन और मनोरंजन के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
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