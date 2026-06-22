अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि, रिसॉर्ट संचालकों को आने-जाने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड नियमानुसार रखना होगा. यदि किसी रिसॉर्ट में अनियमितता, संदिग्ध गतिविधि या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे. मनगटा क्षेत्र में पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से रिसॉर्ट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का संदेश साफ है कि पर्यटन और मनोरंजन के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.