Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /राजनांदगांव के रिसॉर्ट में युवती के मौत का मामला: मनगटा में 200 पुलिसकर्मियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, संचालकों को सख्त हिदायत

राजनांदगांव के रिसॉर्ट में युवती के मौत का मामला: मनगटा में 200 पुलिसकर्मियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, संचालकों को सख्त हिदायत

Rajnandgaon Mangata Resort Case: 18 जून को राजनांदगांव स्थित वीसली वुड रिसॉर्ट में मुस्कारन तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था. जांच के दौरान युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने रिसॉर्ट संचालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद पुलिस को क्षेत्र में संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.इस घटना के बाद पुलिस को क्षेत्र में संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

Written ByKishor ShilledarEdited By:Pooja
Published: Jun 22, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:53 AM IST
राजनांदगांव के रिसॉर्ट में युवती के मौत का मामला: मनगटा में 200 पुलिसकर्मियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, संचालकों को सख्त हिदायत

About the Author

Kishor Shilledar

Kishor Shilledar

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कूनो में एशियाई शेरों की बसाहट को लेकर आंदोलन तेज, संघर्ष समिति ने साधा निशाना
seopur newsJun 21
2
Chhindwara NewsJun 21
3
International Yoga DayJun 21
4
satna newsJun 21
5
MP Sagar NewsJun 21