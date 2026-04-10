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6 फीट गहरे गड्ढे में दफन मासूम! बिलासपुर में रेत माफिया ने रची मौत की झूठी कहानी, पुलिस ने ऐसे खोला राज

Ratanpur Sand Mining Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध रेत खनन के दौरान 17 वर्षीय नाबालिग अमित कश्यप की मौत हो गई. उसे 6-7 फीट गहरे गड्ढे में रेत निकालने के लिए उतारा गया था, जहां गड्ढा धंसने से यह हादसा हुआ.

Edited By:  Manish kushawah|Reported By: SHAILENDRA SINGH THAKUR|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:42 PM IST
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Bilaspur Illegal Mining News
Bilaspur Illegal Mining News

Bilaspur Illegal Mining News: बिलासपुर जिले के रतनपुर पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. यह मामला अवैध रेत खनन से जुड़ा है, जिसमें एक नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई. घटना थाना रतनपुर क्षेत्र के ग्राम गढ़वट की बताई जा रही है. जहां खारंग नदी के किनारे यह हादसा हुआ, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम गढ़वट में खारंग नदी किनारे अवैध रेत खनन का कार्य लंबे समय से चल रहा था. इसी दौरान 17 वर्षीय अमित कश्यप को खतरनाक तरीके से 6 से 7 फीट गहरे गड्ढे में उतारकर रेत निकालने का काम कराया जा रहा था. देर रात लगभग तीन बजे रेत परिवहन के दौरान अचानक गड्ढा धंस गया, जिससे अमित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में एक अन्य युवक अमित यादव घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन हालत गंभीर रहा.

मामले को छुपाने की कोशिश
घटना के बाद आरोपी ने मामले को छुपाने की कोशिश की और सबूत मिटाने का प्रयास किया. उसने ट्रैक्टर ट्रॉली को घटना स्थल से दूर ले जाकर पलट दिया और इसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की. लेकिन पुलिस की जांच में यह पूरी साजिश उजागर हो गई जांच टीम ने तकनीकी और गवाहों के बयान के आधार पर सच्चाई का पता लगाया. वहीं आरोपी तोषण कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है.

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दुर्घटना की जानकारी मिली 
थाना रतनपुर की जांच अधिकारी अंशिका जैन ने बताया प्रारंभिक सूचना में ट्रैक्टर पलटने से दुर्घटना की जानकारी मिली थी. जिसके आधार पर मर्ग कायम किया गया. जांच के दौरान पाया गया कि तोषण कश्यप ने जानबूझकर लापरवाही से इतने गहरे गड्ढे में रेत खनन कराया, जिससे मृत्यु की संभावना बनी हुई थी. इस घटना में 17 वर्षीय अमित कश्यप की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ पुलिस ने धारा 105 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

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