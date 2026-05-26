छत्तीसगढ़ में हजारों लोगों को नहीं मिलेंगे फ्री में गेहूं-चावल, e-KYC न कराने से रोका गया राशन

Rajnandgaon Ration News: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य शासन लगातार ई-केवाईसी अभियान चला रहा है. सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी राशन का लाभ अब केवल उन्हीं हितग्राहियों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है. इसके बावजूद अविभाजित राजनादगांव जिले में बड़ी संख्या में राशन कार्डधारी अब तक इस प्रक्रिया से दूर हैं.

जिले की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच महीनों में लगातार सूचना और जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी करीब 90 हजार राशन कार्ड धारियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है. इनमें से लगभग 47 हजार ऐसे हितग्राही बताए जा रहे हैं जिनका ई-केवाईसी आसानी से हो सकता है, लेकिन वे सामने नहीं आ रहे हैं. इस स्थिति ने खाद्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है.

e-KYC के चलते राशन रुका

अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में ई-केवाईसी नहीं होने से बोगस राशन कार्डों के जरिए लंबे समय से सरकारी राशन उठाए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. जिला खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी ने बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया हितग्राही स्वयं ऑनलाइन माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उनका राशन फिलहाल रोक दिया गया है.

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95 प्रतिशत वितरण काम पूरा

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रभावित हितग्राहियों को तीन महीने का एकमुश्त राशन देने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें करीब 95 प्रतिशत वितरण पूरा हो चुका है. वहीं प्रशासन अब शेष हितग्राहियों से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील कर रहा है, ताकि पात्र लोगों को ही सरकारी योजना का लाभ मिल सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.

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