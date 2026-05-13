रायपुर में भिड़ेंगे RCB-KKR, मैच के रोमांच में बारिश डाल सकती है खलल, स्टेडियम जाने से पहले जान लें रूट-पार्किंग प्लान

RCB VS KKR Raipur Match: रायपुर के शहीज वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 13 मई बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB – Royal Challengers Bengaluru) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR – Kolkata Knight Riders) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. IPL मैच को देखते हुए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट जारी किया है.

ट्रैफिक प्लान

रायपुर शहर से स्टेडियम जाने वाले दर्शकों को तेलीबांधा पुलिस स्टेशन टी-जंक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग-53, सेरीखेड़ी ओवरब्रिज और नया रायपुर मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा.

मैच शाम 7:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा. वाहन स्टेडियम के पूर्व में स्थित पारसदा और कोसा पार्किंग स्थलों पर पार्क किए जाएंगे. यदि ये पार्किंग स्थल पूरी तरह भर जाते हैं, तो श्री सत्य साई अस्पताल और सेंध तालाब पार्किंग क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा. बिलासपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, जगदलपुर, दुर्ग-भिलाई और महासमुंद की दिशाओं से आने वाले दर्शकों के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं.

बिलासपुर की तरफ से क्रिकेट स्टेडियम आने वाले दर्शक बिलासपुर-रायपुर मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, जो धनेली नाला, रिंग रोड नंबर 3, विधानसभा चौक और राजू ढाबा रिंग रोड नंबर 3 जंक्शन से गुजरते हुए नेशनल हाईवे 53 तक पहुंचता है. वहां से मंदिर हसौद और नवागांव होते हुए वे स्टेडियम की ओर मुड़कर अपने वाहन स्टेडियम के पूर्व में स्थित परसदा और कोसा पार्किंग स्थलों पर पार्क कर सकते हैं.

बलौदाबाजार-खरौरा मार्ग से स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शक बलौदाबाजार-रायपुर मार्ग से आगे बढ़ेंगे. विधानसभा ओवरब्रिज चौक से वे रिंग रोड नंबर 3 पकड़कर विधान सभा चौक पहुंचेंगे. राजू ढाबा रिंग रोड नंबर 3 जंक्शन से आगे बढ़ते हुए नेशनल हाईवे 53 पर वे मंदिर हसौद और नवागांव होते हुए स्टेडियम के टर्निंग पॉइंट तक जाएंगे, जहां वे अपने वाहन स्टेडियम के पूर्व में स्थित परसदा पार्किंग और कोसा पार्किंग स्थलों पर पार्क करेंगे और वहां से पैदल चलकर स्टेडियम पहुंचेंगे.

धमतरी और जगदलपुर की दिशा से आने वाले दर्शक अभनपुर से होते हुए केंद्री, उपरवारा, मंत्रालय चौक, कोटराभाटा और सेंध तालाब के रास्ते आगे बढ़ेंगे. उन्हें अपने वाहन स्टेडियम के पूर्व में स्थित 'परासदा कोसा पार्किंग' में पार्क करने होंगे और पैदल चलकर स्टेडियम में प्रवेश करना होगा.

दुर्ग-भिलाई की ओर से आने वाले दर्शक तातीबंध से रिंग रोड 01 होते हुए पचपेड़ीनाका तक जाएंगे, फिर तेलीबांधा पुलिस स्टेशन T-जंक्शन और नेशनल हाईवे-53 के रास्ते से सेरीखेड़ी ओवरब्रिज तक पहुंचेंगे. वहां से वे नया रायपुर वाला रास्ता पकड़कर स्टेडियम T-जंक्शन तक जाएंगे और फिर श्री सत्य साई हॉस्पिटल रोड पर चलते हुए अपने वाहन पारसदा कोसा पार्किंग में पार्क करेंगे, जो स्टेडियम के पूर्व में स्थित है और वहां से पैदल चलकर स्टेडियम में प्रवेश करेंगे.

महासमुंद और सरायपाली की दिशा से आने वाले दर्शक आरंग से सीधे 'स्टेडियम टर्निंग' की ओर बढ़ेंगे. अपने वाहन स्टेडियम के पूर्व में स्थित 'परसदा पार्किंग' या 'कोसा पार्किंग' में पार्क करें, और वहां से पैदल चलकर स्टेडियम पहुंचें.

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बारिश डाल सकती है मैच में खलल

इस बीच मौसम विभाग ने 13 मई की शाम बारिश की संभावना जताई है. बुधवार को भीषण गर्मी के बीच शाम तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक पूरे दिन तेज धूप और गर्म हवाएं चलने की उम्मीद है, जबकि शाम होते-होते बारिश की संभावना जताई गई है. मैच से ठीक पहले आई यह खबर क्रिकेट प्रेमियों को निराश कर सकती है.

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