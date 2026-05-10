RCB vs MI: क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम जाने से पहले जान लें रूट प्लान, IPL मैच के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन सामान के साथ नहीं मिलेगी एंट्री

Raipur Traffic Advisory: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के तहत दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच होगा. इन मैचों को देखते हुए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट जारी किया है.

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी रूट मैप के अनुसार, फोर व्हीलर से आने वाले दर्शक तेलीबांधा और जीई रोड मार्ग से सेरीखेड़ी होते हुए नया रायपुर पहुंचेंगे. वहां से स्टेडियम टर्निंग के जरिए डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर चौक, कयाबांधा चौक, कोटराभाठा चौक, पलोद चौक और सेंधगांव मार्ग से स्टेडियम तक पहुंच सकेंगे. ऐसे दर्शकों के लिए स्टेडियम परिसर में A,B,C, D और E पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं. वहीं सुरक्षा व्यवस्था के तहत शराब के नशे में आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और सभी दर्शकों को एंट्री गेट पर सुरक्षा जांच मशीन से होकर गुजरना अनिवार्य होगा.

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10 मई को होने वाले मैच के लिए रूट मैप

रायपुर से आने वाले दर्शक स्टेडियम तक पहुंचने के लिए तेलीबांधा और सेरीखेड़ी ओवरब्रिज से होकर जाएं. इन लोगों के लिए पार्किंग सत्य साई अस्पताल और सेंध तालाब पर उपलब्ध है.

महासमुंद, सरायपाली और रायगढ़ से आने वाले दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचने के लिए आरंग-नवागांव मार्ग से पहुंचेंगे. इन दर्शकों के लिए पार्किंग परसदा और कोसरा पर उपलब्ध है.

राजनांदगांव और दुर्ग से आने वाले दर्शक स्टेडियम तक पहुंचने के लिए तातीबंध, पचपेड़ी नाका और सेरीखेड़ी से होकर जाएं. इनके लिए पार्किंग सेंध तालाब पर उपलब्ध है.

बस्तर, कांकेर, बालोद और धमतरी से आने वाले दर्शक स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मंत्रालय चौक और सेंध तालाब से होकर जाएं.

बलौदाबाजार और खरोरा से आने वाले दर्शक स्टेडियम तक पहुंचने के लिए विधानसभा ओवरब्रिज, मंदिर हसौद और नवागांव मार्ग अपनाएं.

वहीं बिलासपुर और कवर्धा से आने वाले दर्शक धनेली नाला, रिंग रोड-3 और नवागांव से होकर स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं.

इन सामान के सथ नहीं मिलेगी एंट्री

स्टेडियम के अंदर शराब, सिगरेट, गुटखा, लाइटर, बोतलें, पटाखे, हथियार, लेजर लाइटें, कैमरे, सेल्फी स्टिक, लैपटॉप, बैग और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेडियम में निर्धारित समय से पहले पहुंचें, अपने टिकट पर बताए गए विशिष्ट गेट पर जाएं और सुरक्षा जांच में सहयोग करें. प्रवेश केवल वैध टिकट या पास धारकों को ही दिया जाएगा.

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