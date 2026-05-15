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निवेश के नाम पर बड़ा खेल, जमीन कारोबारी से करोड़ों की ठगी, पिता-पुत्र ने पार्टनरशिप का लालच हड़पी रकम

Real Estate Fraud News: निवेश और मुनाफे का झांसा देकर जमीन कारोबारी से 3.32 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि पिता पुत्र ने पार्टनरशिप का लालच देकर रकम हड़पी और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

 

Written By  SHAILENDAR SINGH THAKUR|Edited By: Pooja|Last Updated: May 15, 2026, 01:51 PM IST
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निवेश के नाम पर बड़ा खेल, जमीन कारोबारी से करोड़ों की ठगी, पिता-पुत्र ने पार्टनरशिप का लालच हड़पी रकम

Real Estate Fraud News: बिलासपुर से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई है. शहर के एक जमीन कारोबारी और उनके दोस्तों को व्यापार में भारी मुनाफे का लालच देकर जालसाजों ने अपना शिकार बनाया. आरोपियों ने इतनी सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया कि पीड़ित को भनक तक नहीं लगी. जब मुनाफे की जगह धमकियां मिलने लगीं, तब जाकर इस बड़े खेल का खुलासा हुआ.

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. विश्वास की आड़ में 3 करोड़ से अधिक की रकम डकार ली गई. बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विनोबा नगर से धोखाधड़ी की यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, जमीन कारोबारी विजय कुमार गुप्ता की मुलाकात साल 2023 में तोरवा निवासी अशोक कुमार गिडवानी से हुई थी. धीरे-धीरे बढ़ी इसी जान-पहचान का फायदा उठाते हुए अशोक और उसके बेटे मोहित गिडवानी ने ठगी का जाल बुना. उन्होंने विजय गुप्ता और उनके दोस्त रमेश कुमार अग्रवाल को अपने मनिहारी व्यवसाय में निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाने का सब्जबाग दिखाया. आरोपियों के झांसे में आकर विजय गुप्ता ने न केवल अपनी जमा पूंजी, बल्कि अपने परिजनों और मित्रों के माध्यम से भी बड़ी रकम जुटाई.

किस्तों में ठगे पैसे
बताया जा रहा है कि किस्तों में कुल 3 करोड़ 32 लाख रुपये आरोपियों के हवाले कर दिए गए.  ठगी की इस पूरी योजना के तहत बड़ी राशि आरटीजीएस और बैंक चेक के माध्यम से 'भावेश ट्रेडर्स' और 'गणेश किचन नावेल्टी' जैसी फर्मों के खातों में ट्रांसफर कराई गई थी. निवेश के वक्त आरोपियों ने यह भरोसा दिलाया था कि हर तीन महीने में मुनाफे की राशि का नियमित भुगतान किया जाएगा. लेकिन समय बीतने के साथ ही उनकी नीयत डगमगाने लगी. जब लंबे समय तक विजय गुप्ता को न तो मुनाफा मिला और न ही कोई हिसाब, तो उन्होंने अपनी मूल रकम वापस मांगनी शुरू की. पैसे वापस मांगने पर आरोपी अपने असली रूप में आ गए और पीड़ित के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने लगे. 

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जांच में जुटी पुलिस
मामले की शिकायत मिलने पर बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया। एसएसपी ने पुष्टि की है कि सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ विधिवत अपराध दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इन फर्जी फर्मों और आरोपियों के बैंक खातों की जांच कर रही है. एसएसपी ने बताया कि पुलिस की टीमें सक्रिय हैं और फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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