Explainer: रेड कॉरिडोर से टूरिस्ट हब... बस्तर को लेकर खास प्लान, जानें CM विष्णु देव साय के ब्लू प्रिंट में क्या-क्या?

CM Sai Blueprint to Develop Bastar: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया. दशकों तक माओवादियों का गढ़ रहे बस्तर क्षेत्र को इस ब्लूप्रिंट में एक नए पर्यटन केंद्र में बदलने पर विशेष जोर दिया गया है. इस योजना के तहत, छत्तीगसढ़ का पर्यटन विभाग और IRCTC मिलकर 'मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना' चलाएंगे, जिसके तहत सरकार पर्यटकों को 75% की आर्थिक सहायता देगी. इस पहल के तहत, विशेष टूर पैकेज पेश किए जाएंगे, जो राजधानी रायपुर को बस्तर से जोड़ेंगे. बता दें बस्तर से रायपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है.

ग्लास ब्रिज और 'कैनोपी वॉक'

इस योजना में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना भी शामिल है. मुख्य परियोजनाओं में एक ग्लास ब्रिज और घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले 'कैनोपी वॉक' का विकास करना शामिल है. इसके अलावा बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में स्थित दूधमारास गांव में अनोखे एडवेंचर अनुभव उपलब्ध भी कराया जाएगा.

थीम-आधारित पर्यटन कॉरिडोर

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तसीगढ़ का पर्यटन मिशन 100 करोड़ रुपये के सालाना बजट के साथ बस्तर में थीम-आधारित पर्यटन कॉरिडोर विकसित कर रहा है. इन कॉरिडोर का मकसद प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़ना है. इस कॉरिडोर को मां दंतेश्वरी मंदिर जैसी मशहूर जगहों को भी जोड़ा जाएगा. इस रणनीति के तहत, राज्य सरकार ने पर्यटन कौशल विकास की एक खास पहल शुरू की है, जिसके तहत 45 युवाओं को पर्यटन प्रबंधन में ट्रेनिंग दी गई है.

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सुशासन के संकल्प से 360° बदलेगी बस्तर की तस्वीर ! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम एक ऐसे बस्तर का निर्माण कर रहे हैं, जो विकास का आदर्श मॉडल बनेगा। ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ उसी सपनों के बस्तर की मजबूत आधारशिला है। ऐसा बस्तर, जहां स्कूल गुलजार हों, सुदृढ़… pic.twitter.com/MGgZayeEVD — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 7, 2026

एक खास होम-स्टे नीति भी शुरू

छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए अपनी नई औद्योगिक नीति के तहत कई कदम उठाए हैं, जिनमें पर्यटन से जुड़े निवेश के लिए प्रोत्साहन भी शामिल हैं. खासकर बस्तर और सरगुजा इलाकों में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने और पर्यटकों को असली सांस्कृतिक अनुभव देने के लिए एक खास होम-स्टे नीति भी शुरू की गई है.

चित्रकोट वाटरफॉल किया जा रहा अपग्रेड

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'भारत के नियाग्रा' के नाम से मशहूर चित्रकोट झरना भी विश्व-स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जा रहा है. सुरक्षा कैंप और जरूरी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्यटक सुरक्षित रूप से अंदरूनी जगहों जैसे कांगेर घाटी नेशनल पार्क और तीरथगढ़ झरनों को घूम सकें.'

पोर्टा केबिन स्कूलों को पक्का करने की भी योजना

छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा में भी सुधार को लेकर खास प्लान पर काम कर रही है और कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसके तहत, 45 मौजूदा पोर्टा केबिन स्कूलों को पक्की इमारतों में बदलने की भी योजना है, ताकि पढ़ाई के लिए ज्यादा स्थिर माहौल मिल सके.

बस्तर रोडमैप 2.0 : नक्सलवाद से मुक्ति, अब विकास को नई गति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर बस्तर के समग्र, समावेशी और सतत विकास का विस्तृत ब्लूप्रिंट सौंपा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बस्तर अब भय और बंदूक की छाया से निकलकर… pic.twitter.com/899SMFZxzq — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 7, 2026

सिंचाई और बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी फोकस

इस योजना में बस्तर संभाग के देउरगांव और मटनार में इंद्रावती नदी पर दो बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र है, जिनकी लागत 2,024 करोड़ रुपये होगी. इनसे 31,840 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी. बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना भी इस योजना का हिस्सा है. इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया जाएगा और डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जाएंगे, ताकि दूर-दराज के इलाकों में भी मेडिकल सेवाएं आसानी से और लगातार मिलती रहें.

रेलवे लाइन और एयरपोर्ट का विकास

बस्तर में कई अहम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने का भी प्रस्ताव है. इनमें रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन, जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार, एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दंतेवाड़ा में एक मेडिकल कॉलेज, और जगरगुंडा और ओरछा में 'एजुकेशन सिटी' का विकास शामिल है. ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के दौरान किए जाएंगे. बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को मॉनसून के मौसम के बाद बस्तर आने का न्योता दिया है.

नक्सलवाद के खात्मे के बाद हुई PM-CM की मुलाकात

CM विष्णु देव साय और PM नरेंद्र मोदी के बीच यह मुलाकात 31 मार्च की उस समय-सीमा के एक हफ्ते बाद हुई है, जिसे केंद्र सरकार ने भारत से वामपंथी उग्रवाद (LWE) को पूरी तरह खत्म करने के लिए तय किया था. बस्तर इस उग्रवाद का मुख्य केंद्र रहा है. पिछले दो सालों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अपने अभियान तेज कर दिए. इसके बाद कई माओवादी नेता और कैडर मारे गए हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है.

नक्सलियों ने सालों तक रोके रखा बस्तर का विकास

माओवादियों ने दशकों तक बस्तर में विकास को रोके रखा और निर्माण कार्यों का विरोध किया. इसका असर बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं की पहुंच पर पड़ रहा था. बस्तर इलाके के कई ऐसे हिस्से हैं, जहां अब तक बाहर के लोगों की पहुंच नहीं थी. हालांकि, अब सभी इलाके धीरे-धीरे बाहरी लोगों के लिए खुल रहे हैं और विकास की नई गाथा लिखी जा रही है.