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छत्तीसगढ़ में सीएम-मंत्रियों के काफिले में रहेगी जरूरी गाड़ियां, कार पूलिंग सिस्टम चलेगा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए बड़ा फैसला किया है. वित्त विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है. जहां वाहनों के काफिले में कटौती की गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 16, 2026, 04:43 PM IST
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Raipur News: छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने पहले ही अपने काफिले में वाहनों को कम कर दिया था. जबकि राज्य के मंत्रियों ने भी वाहनों का काफिला कम कर दिया है. केवल जरूरी गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. इस बीच छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है. जिसमें सरकारी खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में फिजूलखर्ची रोकने पर बड़ा फैसला हुआ है. वित्त विभाग की तरफ से इसका आदेश भी जारी हो गया है. जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि केवल जरूरी कामों में ही खर्चा होगा. वित्त विभाग ने भी मंत्रियों को काफिलों में गाड़ियों को कम करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अधिकारियों को कार पूलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. 

छत्तीसगढ़ में घटेगा गाड़ियों का काफिला 

वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सीएम, मंत्रियों, निगम मंडल और अधिकारियों के काफिले में अब केवल जरूरी गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाएगा. अनावश्यक खर्चों को पूरी तरह रोकने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि पैसों की फिजूलखर्ची नहीं होगी, जबकि संसाधनों का सही और बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी है. सरकार ने सभी से सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं. यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी और सभी विभागों को इसका सख्ती से पालन करना होगा. 

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इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलेगा बढ़ावा 

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. सरकार चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी कर रही है. ईंधन खर्च कम करने के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था भी लागू की जाएगी. यानी एक ही स्थान पर जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी एक ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे. सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर भी सख्ती दिखाई है. बहुत जरूरी परिस्थितियों को छोड़कर अब सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगी. बहुत जरूरी स्थिति में सीएम की अनुमति लेना जरूरी रहेगा. 

छत्तीसगढ़ में बचत पर जोर

सरकारी खर्च कम करने के लिए बैठकों के तरीके में भी बदलाव किया गया है. सरकार ने अधिकतर बैठकों को ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. फिजिकल बैठकें महीने में केवल एक बार आयोजित की जाएंगी, जबकि नियमित समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगी. कार्यालयों में बिजली बचत को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. ऑफिस समय समाप्त होने के बाद लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा ई-ऑफिस और डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. अब बैठकों और सरकारी कार्यों में कागजी फाइलों और बुकलेट्स की जगह डिजिटल फाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ को गृहमंत्री देने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, जानें क्या है प्लान 

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