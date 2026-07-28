/भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की मांग तेज, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र

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Dy CM Vijay Sharma Letter News: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही बस्तर रेजिमेंट की मांग को एक बार फिर नई मजबूती मिली है. प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट के गठन की मांग की है. इस पहल के बाद बस्तर संभाग के युवाओं और आम लोगों में उत्साह का माहौल है. नारायणपुर जिले के लोगों का कहना है कि क्षेत्र के युवा साहस, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इस मांग को लेकर नई उम्मीद जगी है.
नारायणपुर जिले के लोगों का कहना है कि यदि भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना होती है तो यहां के हजारों युवाओं को देश की सेवा करने का बेहतर अवसर मिलेगा. उनका मानना है कि इससे युवाओं में सेना में भर्ती होने के प्रति नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होगा. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बस्तर के अनेक युवा हर वर्ष सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं. अलग रेजिमेंट बनने से उनकी भागीदारी बढ़ेगी और उनकी पहचान भी मजबूत होगी. इससे क्षेत्र के युवाओं का मनोबल भी बढ़ेगा.
भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना... pic.twitter.com/icH910uWuC
— Vijay sharma (@vijaysharmacg) July 28, 2026
बस्तर के लिए बड़ा सम्मान
स्थानीय लोगों का कहना है कि बस्तर रेजिमेंट केवल रोजगार का माध्यम नहीं होगी, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के सम्मान, गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बनेगी. उनका मानना है कि बस्तर के युवा पहले से ही कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता रखते हैं और देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. इसलिए अलग रेजिमेंट बनने से उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी. लोगों का कहना है कि यह पहल बस्तर के लिए गौरव का विषय साबित हो सकती है और क्षेत्र की सकारात्मक छवि को मजबूत करेगी.
युवाओं के हित में बड़ा कदम
बस्तर के युवाओं ने गृहमंत्री विजय शर्मा की इस पहल का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि बस्तर रेजिमेंट के गठन पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए. उनका कहना है कि यदि यह मांग पूरी होती है तो बस्तर के युवाओं को राष्ट्र सेवा का नया अवसर मिलेगा और क्षेत्र की सकारात्मक पहचान पूरे देश में और मजबूत होगी. इस मामले में स्थानीय युवा बाबू झा, स्थानीय युवा प्रशांत ठाकुर और पार्षद संजय नंदी ने भी बस्तर रेजिमेंट के गठन की मांग का समर्थन करते हुए इसे क्षेत्र के युवाओं के हित में बड़ा कदम बताया.
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