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भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की मांग तेज, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र

Bastar Regiment Demand: छत्तीसगढ़ में बस्तर रेजिमेंट की मांग ने फिर जोर पकड़ा है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट बनाने की मांग की है. इससे बस्तर के युवाओं में उत्साह बढ़ा है और उन्होंने केंद्र से सकारात्मक निर्णय की अपील की है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:29 PM IST
भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की मांग तेज, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र
Image Credit: ZEE MEDIA

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