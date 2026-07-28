/भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की मांग तेज, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र

Dy CM Vijay Sharma Letter News: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही बस्तर रेजिमेंट की मांग को एक बार फिर नई मजबूती मिली है. प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट के गठन की मांग की है. इस पहल के बाद बस्तर संभाग के युवाओं और आम लोगों में उत्साह का माहौल है. नारायणपुर जिले के लोगों का कहना है कि क्षेत्र के युवा साहस, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इस मांग को लेकर नई उम्मीद जगी है.