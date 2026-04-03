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नक्सल खात्मे के बाद बस्तर में शुरू होगा पुनर्वास प्लान, कैसे होगी विस्थापित परिवारों की वापसी

Chhattisgarh Naxalism Eliminated: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद अब सरकार नए प्लान पर काम कर रही है. बस्तर में विस्थापित परिवारों की वापसी होने वाली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:59 PM IST
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छत्तीसगढ़ के बस्तर में शुरू होगा पुनर्वास प्लान
छत्तीसगढ़ के बस्तर में शुरू होगा पुनर्वास प्लान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सरकार पुनर्वास प्लान पर काम शुरू करने वाली है. जहां ऐसे परिवारों के पुनर्वास की तैयारी की जा रही है. जो बस्तर संभाग से अलग जाकर बस गए हैं. इसके लिए अधिकारियों की समिति बनाई गई है. जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इसी प्लान पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बस्तर से गए हुए परिवारों को वापस लाया जाएगा. छत्तीसगढ़ के बस्तर के परिवार बड़ी संख्या में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में प्रवासित है. उन्हें सरकार वापस लाने की दिशा में काम करेगी. 

विजय शर्मा ने बताया पुनर्वास प्लान

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा 'बस्तर में सशस्त्र नक्सली कैडर समाप्त हो गया है. बस्तर के लोग कही और चले गए थे उसको अपने जगहों पर लाया जाएगा. सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है. टीम बनाकर काम शुरू कर दिया गया है. क्योंकि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सबसे ज्यादा परिवारों का विस्थापन हुआ है. ज्यादातर लोग तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में जाकर रहे हैं. उन्हें फिर से वापस लाया जाएगा. इसके लिए पूरी सूची बनाई जाएगी. जबकि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में याचिका दायर हुई है. इसकी जानकारी दी जाएगी. इसका सर्वे एक महीने के अंदर करवा दिया जाएगा.'

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आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में जाकर रहने वाले सभी परिवारों की सूची बनाई जाएगी. इसके बाद सभी से संपर्क होगा और उन्हें बस्तर में वापस लाया जाएगा. अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ भी इस दिशा में काम कर रहे हैं. दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के कलेक्टरों की भी इस अभियान में मुख्य भूमिका में होंगे. रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. बता दें कि बस्तर से बड़ी संख्या में नक्सलवाद के दौर में लोग पुनर्वास कर गए थे. जिन्हें फिर से वापस बसाया जाएगा.  

नक्सलियों का दौर खत्म 

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों का दौर खत्म हो गया है. उन्होंने बताया कि नक्सलियों से जब्त सोना और पैसे का यूज कैसे किया जाना है. इसकी प्लानिंग पर काम किया जा रहा है. सरकार ही इसकी प्लानिंग पर काम करेगी. नक्सलियों से 7 से 8 करोड़ कैश जब्त किया गया है. नक्सलियों के पास से 20 से 25 करोड रुपए वापस आया है. सरकारी प्रक्रिया के तहत यूज होगा. 

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