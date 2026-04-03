नक्सल खात्मे के बाद बस्तर में शुरू होगा पुनर्वास प्लान, कैसे होगी विस्थापित परिवारों की वापसी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सरकार पुनर्वास प्लान पर काम शुरू करने वाली है. जहां ऐसे परिवारों के पुनर्वास की तैयारी की जा रही है. जो बस्तर संभाग से अलग जाकर बस गए हैं. इसके लिए अधिकारियों की समिति बनाई गई है. जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इसी प्लान पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बस्तर से गए हुए परिवारों को वापस लाया जाएगा. छत्तीसगढ़ के बस्तर के परिवार बड़ी संख्या में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में प्रवासित है. उन्हें सरकार वापस लाने की दिशा में काम करेगी.

विजय शर्मा ने बताया पुनर्वास प्लान

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा 'बस्तर में सशस्त्र नक्सली कैडर समाप्त हो गया है. बस्तर के लोग कही और चले गए थे उसको अपने जगहों पर लाया जाएगा. सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है. टीम बनाकर काम शुरू कर दिया गया है. क्योंकि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सबसे ज्यादा परिवारों का विस्थापन हुआ है. ज्यादातर लोग तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में जाकर रहे हैं. उन्हें फिर से वापस लाया जाएगा. इसके लिए पूरी सूची बनाई जाएगी. जबकि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में याचिका दायर हुई है. इसकी जानकारी दी जाएगी. इसका सर्वे एक महीने के अंदर करवा दिया जाएगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में जाकर रहने वाले सभी परिवारों की सूची बनाई जाएगी. इसके बाद सभी से संपर्क होगा और उन्हें बस्तर में वापस लाया जाएगा. अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ भी इस दिशा में काम कर रहे हैं. दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के कलेक्टरों की भी इस अभियान में मुख्य भूमिका में होंगे. रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. बता दें कि बस्तर से बड़ी संख्या में नक्सलवाद के दौर में लोग पुनर्वास कर गए थे. जिन्हें फिर से वापस बसाया जाएगा.

नक्सलियों का दौर खत्म

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों का दौर खत्म हो गया है. उन्होंने बताया कि नक्सलियों से जब्त सोना और पैसे का यूज कैसे किया जाना है. इसकी प्लानिंग पर काम किया जा रहा है. सरकार ही इसकी प्लानिंग पर काम करेगी. नक्सलियों से 7 से 8 करोड़ कैश जब्त किया गया है. नक्सलियों के पास से 20 से 25 करोड रुपए वापस आया है. सरकारी प्रक्रिया के तहत यूज होगा.

ये भी पढ़ेंः रात 1 बजे महिलाओं को फोन करता था शहर काजी, अश्लील बातें करने के लिए बनाता था दवाब

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!