छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, नारायणपुर के चारभाट में प्राइवेट प्लेन क्रैश; रेस्क्यू टीम रवाना

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में प्राइवेट एयर प्लेन क्रैश की सूचना आई है. जहां नारायणपुर इलाके के चारभाट में एक प्राइवेट एयर प्लेन क्रैश हुआ है. प्लेन ऊंचाई पर क्रैश हुआ है ऐसे में पहाड़ पर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और बचाव राहत दल रवाना हुआ है. लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से चढ़ाव में दिक्कत आ सकती है. क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है.

दूर से दिखा धुआं

जशपुर जिले में यह घटना हुई है. लेकिन अब तक यह पता नहीं चला है कि निजी विमान में कितने लोग शामिल थे. जशपुर जिले के एसएसपी लाल उमेद सिंह मौके पर पहुंचे हैं. उनका कहना है कि घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं यह जांच के बाद ही तय हो पाएगा. पहाड़ी इलाका होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में परेशानी आ रही है. इसलिए आगे की जानकारी के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया है.

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बताया जा रहा है कि फ्लेन पहाड़ी से करीब 30 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इस घटना में ज्यादा समय नहीं लगा. सबसे पहले स्थानीय लोगों ने इसे देखा था. जिसके बाद तुरंत मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई थी. आरा पहाड़ से आग की लपटें उठ रही है, ऐसे में घटना की जानकारी रायपुर भी भेज दी गई है.

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