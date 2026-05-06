बालोद के करकाभाट ने खींचा दुनिया का ध्यान, रहस्य जानने दक्षिण कोरिया से पहुंचे लोग, जानिए खासियत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पर्यटन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. बालोद जिले की ऐतिहासिक विरासत अब सात समंदर पार तक अपनी चमक बिखेर रही है. यह बालोद इको-टूरिज़्म के निरंतर प्रयासों का ही सुखद परिणाम है कि 4 मई 2026 को दक्षिण कोरिया से दो विदेशी पर्यटक बालोद के प्रसिद्ध महापाषाण कालीन स्थल स्थल करकाभाट का भ्रमण करने पहुंचे.

दक्षिण कोरिया से पहुंचे शोधकर्ता

दक्षिण कोरिया से आए ये सैलानी कोई साधारण पर्यटक नहीं हैं, बल्कि ऐसे शोधकर्ता हैं जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का गहन अध्ययन कर रहे हैं. उनके लिए करकाभाट का 5,000 साल पुराना इतिहास आकर्षण और कौतूहल का मुख्य केंद्र रहा है. यहां पाए जाने वाले विशाल और भव्य पाषाण-स्मारकों को देखकर वे मंत्रमुग्ध रह गए. इन पर्यटकों ने इस बात को स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ में स्थित यह धरोहर स्थल वैश्विक स्तर पर शोध के लिए एक बेहतरीन स्थान है.

स्थानीय युवाओं ने निभाई गाइड की भूमिका

बालोद इको टूरिज्म के अनुभवी गाइड यशकांत गढ़े और तोमेश ठाकुर ने विदेशी मेहमानों को बालोद की संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने न केवल करकाभाट के पत्थरों से जुड़े वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दी, बल्कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय खान-पान और लोक परंपराओं की भी झलक दिखाई. पर्यटकों ने गाइडों के बेहतरीन तालमेल और ज्ञान की दिल खोलकर तारीफ की.

Add Zee News as a Preferred Source

बालोद और छत्तीसगढ़ इको-टूरिज्म के चेयरमैन सूरज करियारे ने इस दौरे को जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है. जब विदेशी पर्यटक यहां आते हैं, तो स्थानीय हस्तशिल्प, खान-पान और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिससे हमारे गांव वालों को सीधा फायदा होता है."

करकाभाट क्यों है खास?

करकाभाट में स्थित इन पत्थरों को महापाषाण काल ​​(Megalithic era) के स्मारक माना जाता है. पुरातत्वविदों के अनुसार ये लगभग 3,000 से 5,000 वर्ष पुराने हैं. प्राचीन काल में इन्हें मृतकों की याद में स्थापित किया जाता था. दुनिया भर में ऐसी जगहें बहुत कम बची हैं, यही कारण है कि यह स्थान अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है.

कोरियाई पर्यटकों का वादा

कोरियाई पर्यटकों ने इस जगह की शांति और ऐतिहासिक समृद्धि को सचमुच असाधारण बताया. यहां से विदा होते समय उन्होंने अपनी टीम के साथ जल्द ही वापस आने का वादा किया. बालोद इको-टूरिज्म की सफलता ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!