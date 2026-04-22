आदिवासी बच्चों से मिले सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान ने किया बस्तर का दीदार, पूरा परिवार था साथ

Sachin Tendulkar In Chhattisgarh: दंतेवाड़ा के आदिवासी बच्चों ने जब अपने बीच क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को देखा तो वह खुशी से झूम उठे. सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ बुधवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे. जहां वह प्राइवेट जेट से सीधे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सीधे दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार पहुंचे थे. जहां उनका आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया. इस दौरान सचिन ने अपने परिवार के साथ आदिवासी बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की तो बच्चें खुश हो गए. सचिन को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे थे.

सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन

बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में स्कूलों में 50 खेल मैदानों को तैयार किया जा रहा है. जिसमें सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का भी सहयोग दिया जा रहा है. जिस पर सचिन ने कहा कि इन मैदानों के तैयार हो जाने से बच्चों को खेल की बेहतर सुविधाएं मिलेगी. यहां 'मैदान कप' प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. जिसके जरिए हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा. इस काम के पूरा होते ही बस्तर के 5 हजार से भी ज्यादा बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा. इन मैदानों पर कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो और वॉलीबॉल जैसे खेलों के गुण बच्चों को सिखाए जाएंगे.

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सचिन ने बच्चों को दिया ऑटोग्राफ

सचिन तेंदुलकर ने बस्तर की तारीफ करते हुए कहा कि यहां बहुत खूबसूरती है और बस्तर में डायमंड बहुत अच्छी मात्रा में है. केवल इसे सही तरीके से पॉलिश करने की जरुरत है. जिससे बस्तर की पहचान और बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि हम यहां अच्छे कोच भेजेंगे, ताकि यहां के बच्चे खेल में आगे बढ़ सकेंगे. सचिन ने बस्तर के बच्चों खेलने और आगे बढ़ने की अपील की है. उन्होंने सभी को अच्छा इंसान बनने की सलाह भी दी है. सचिन जैसे ही जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो मौके पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों को बल्ले पर ऑटोग्राफ भी दिया.

सचिन परिवार के साथ पहुंचे थे

सचिन अपने परिवार के साथ बस्तर के दौरे पर पहुंचे थे. उनके साथ बेटी सारा तेंदुलकर और बहू सानिया भी मौजूद थी. सभी ने आदिवासी बच्चों और लोगों से मुलाकात की है. सचिन का दौरा पहले 3 जगहों पर था. जिसमें सीएम विष्णुदेव साय को भी शामिल होना था. लेकिन बाद में सीएम साय का दौरा रद्द हो गया.

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