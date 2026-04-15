वेदांता प्लांट हादसा: अस्पताल में शव रखने के लिए फ्रीजर हुए फुल, स्ट्रेचर पर खुले में रखे जा रहे बॉडी

Chhattisgarh News: सक्ती जिले के वेदांता प्लांट में हुई भीषण दुर्घटना में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है. जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बिलासपुर और रायगढ़ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है.
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CG Vedanta Power Plant Explosion: छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले में स्थित वेदांता प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है. इस दुखद घटना में अब तक 16 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि कुल 34 लोग घायल हुए हैं. रिपोर्टों के अनुसार मृतकों के शव अलग-अलग जगहों पर रखे गए हैं. पांच शव रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में, पांच जिला अस्पताल में और चार वेदांता प्लांट परिसर के अंदर हैं, जबकि दो लोगों की मौत रायपुर के कालड़ा अस्पताल में हुई. इस बीच 18 घायल लोगों का इलाज इस समय अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.
अस्पताल में शव रखने के लिए फ्रीजर हुए फुल
इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज अस्पताल मृतकों के शवों को रखने में असमर्थ साबित हो रहा है. अस्पताल के मुर्दाघर (mortuary) में मौजूद सभी फ्रीजर पूरी तरह से भर चुके हैं. जगह की भारी कमी के कारण स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि शवों को सुरक्षित रखने के बजाय, उन्हें स्ट्रेचर पर खुले में ही छोड़ना पड़ रहा है. पूरे अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल छाया हुआ है.
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शव रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं
प्रशासनिक स्तर पर पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा कर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है. हालांकि शवों को रखने के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है. संसाधनों की कमी और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शवों के आने से प्रबंधन पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है. प्लांट के भीतर सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाना और मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है, ताकि शवों को उनके संबंधित परिवारों को सौंपा जा सके.
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