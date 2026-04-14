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Sakti Breaking News: छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, सक्ती में बायलर पाइप फटने से 30 मजदूर घायल, 4 की मौत

Sakti Vedanta Power Plant Hadsa: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बड़ा हादसा हो गया है. जहां वेदांता पावर प्लांट में एक बॉयलर फटने से लगभग 30 मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आई है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:02 PM IST
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Sakti News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां पर वेदांत पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है. वहीं बॉयलर फटने से लगभग 30 मजदूरों के घायल और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक, सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर मजदूरों का इलाज लगातार जारी है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में रोजाना की तरह काम किया जा रहा था. लेकिन अचानक लगभग 2 बजे बॉयरल फट गया है. इसके चलते पूरे प्लांट में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है. इसकी चपेट में आने से लगभग 30 मजदूर झुलस गए हैं. 

राहत बचाव कार्य जारी
घटना के बाद प्लांट में अफरातफरी मच गई. घायल मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया. प्लांट प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं. एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी तुरंत बुलाया गया, जिन्होंने घायलों को बाहर निकालने और आग पर काबू पाने का प्रयास किया. प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक, विस्फोट के बाद प्लांट के अंदर धुआं और आग फैल गई थी, जिससे हालात और भी भयावह हो गए. कई कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

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सोर्सः असाइनमेंट डेस्क, जी माडिया

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