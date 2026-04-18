वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट: 1 और मजदूर ने तोड़ा दम, अब तक 22 की मौत, 12 मजदूरों की हालत गंभीर

Sakti Vedanta Power Plant Accident: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जहां शुक्रवार तक 21 मजदूरों की मौत हुई थी, वहीं शनिवार को इलाज के दौरान एक और मजदूर ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है. मृतक की पहचान सुब्रतो जेना के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे.

जानकारी के अनुसार, गंभार हालत में घायल मजदूर का इलाज रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था. हालत गंभीर होने के कारण सुब्रतो जेना ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

12 मजदूरों का इलाज अभी भी जारी

इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए 12 मजदूरों का इलाज अभी भी जारी है. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है. बता दें कि, वेदांता पावर प्लांट में हुई इस दुर्घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. प्रशासन फिलहाल इस मामले की जांच कर रहा है और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है.

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14 अप्रैल को हुआ था हादसा

बता दें कि, 14 अप्रैल को शक्ति के सिंहितराई में स्थित वेदांता पावर प्लांट के भीतर एक बॉयलर ब्लॉस्ट हो गया था. इस हादसे की चपेट में प्लांट में काम कर रहे 35 मजदूर आ गए. हादसा इतनी भीषण था कि चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए और बर्न केयर यूनिट में उनका इलाज चल रहा है.

पीड़ितों को मुआवजा

कंपनी ने हर मृतक के परिवार को 35 लाख देने का वादा किया है, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी. इस बीच सरकार मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दे रही है. इसके अलावा PM राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 दिए जा रहे हैं.

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