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वेदांता प्लांट हादसा अपडेट: अब तक 20 की मौत, 16 अस्पताल में भर्ती, 5 एयर एम्बुलेंस स्टैंडबाय पर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है. बॉयलर फटने की इस भीषण घटना में कुल 36 मजदूर प्रभावित हुए थे, जिनमें से 16 का इलाज इस समय रायपुर और रायगढ़ के अस्पतालों में चल रहा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:27 AM IST
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वेदांता प्लांट हादसा अपडेट: अब तक 20 की मौत, 16 अस्पताल में भर्ती, 5 एयर एम्बुलेंस स्टैंडबाय पर

Sakti Vedanta Power Plant Accident Update: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है. अब तक इस दिल दहला देने वाली घटना में 20 मजदूरों की जान जा चुकी है. जिला प्रशासन अब घायलों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है. इसी मकसद से पांच एयर एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मजदूरों को तुरंत हवाई मार्ग से बड़े मेडिकल सेंटरों तक पहुंचाया जा सके. एहतियाती कदम के तौर पर सरकार ने हैदराबाद के एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ टाई-अप किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घायलों का इलाज विशेषज्ञों की देखरेख में हो.

रायपुर और रायगढ़ के अस्पतालों में चल रहा इलाज
फिलहाल रायपुर और रायगढ़ के अलग-अलग अस्पतालों में 16 मज़दूरों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कई मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है. मानवीय आधार पर प्रशासन ने सक्ती के रहने वाले मृतक लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है, जबकि दूसरे राज्यों के मजदूरों के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है.

यह भी पढ़ें: वेदांता पावर प्लांट हादसा: हादसे पर सियासत तेज, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

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5 एयर एम्बुलेंस स्टैंडबाय पर
बता दें कि पांच एयर एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखा गया है. भविष्य में मरीजों को आगे भेजने (रेफरल) की सुविधा के लिए हैदराबाद के सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों के साथ टाई-अप गया है. इस बीच कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) ने बॉयलर दुर्घटना वाली जगह का मुआयना किया. इस उच्च-स्तरीय दौरे का मकसद दुर्घटना के पीछे के तकनीकी कारणों और सुरक्षा में हुई चूकों का पता लगाना है. प्लांट में राहत कार्यों के साथ-साथ अब जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा मानकों को लेकर गहरी पीड़ा और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

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