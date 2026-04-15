वेदांता पावर प्लांट हादसा: अबतक 17 मजदूरों की मौत, हादसे पर सियासत तेज, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

Vedanta Power Plant blast: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. मजदूरों की मौत का आंकड़ा 14 से बढ़कर 17 तक पहुंच गया है. मंगलवार दोपहर बॉयलर पाइप लाइन में तकनीकी खराबी के चलते बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था. हादसे में 30 से अधिक मजदूर घायल हो गए थे. घायलों को गंभीर हालत में रायगढ़ और रायपुर रेफर किया गया है, जहां घायलों का उपचार जारी है. घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुःख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है. साथ ही पीड़ितों को उचित मुआवजा का एलान भी किया है.

घटना सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र की है, जहां मंगलवार दोपहर ढाई बजे वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हो गया. हादसे के वक्त प्लांट में सामान्य रूप से काम चल रहा था. बताया जा रहा है कि अचानक बॉयलर के पाइप में तकनीकी खराबी के कारण जबरदस्त धमाका हुआ. विस्फोट इतना भयावह था कि 500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली खोलती हुई भाप चारों ओर फैल गई. इसकी चपेट में आकर मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. चारो ओर धुएं का गुब्बार था. कुछ घायल मजदूर बुरी तरह झुलसकर धुएं के गुब्बार से बाहर निकले.प्लांट में चारो ओर अफरा तफरी मच गई. आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल ले जाया गया. कुछ मजदूरों की तो मौके पर ही जान चली गई तो कुछ अस्पताल में दम तोड़ दिया.

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया. उन्होंने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की. साथ ही सक्ती कलेक्टर को मजिस्ट्रीयल जांच के निदेश दिए. सक्ती कलेक्टर ने तत्काल मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए. जिसमें 8 बिंदुओं में जांचकर 30 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं. इसके लिए डभरा के एसडीओ को जांच की जिम्मदारी सौंपी गई है.

प्लांट हादसे पर सियासत तेज

कांग्रेस नेता और विधायक रामकुमार यादव प्लांट के बाहर धरने पर बैठ गए. उनके साथ मृतक के परिजन और स्थानीय गेट के बाहर नारेबाजी करना शुरू कर दिए. प्रबंधन के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग करने लगे. इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को समिति का संयोजक बनाया है. कई विधायकों को भी सदस्य बनाया गया है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला सरकार पर हमला बोलते हुए मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया. साथ ही उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर तत्काल एफआईआर की मांग की है. दूसरी इस कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कांग्रेस केवल राजनीति कर रही. कांग्रेस को इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक बयान नही देना चाहिए. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए. मृतकों और घायलों को भी उचित मुआवजा देने का एलान किया है.

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