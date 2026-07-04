सक्ती में 'डिजिटल इंडिया' फेल! घुटनों तक कीचड़ में कंधे पर शव ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण

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सरकारें भले ही 'डिजिटल इंडिया' और हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने के बड़े-बड़े दावे कर रही हों, लेकिन सक्ती जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के इन दावों की पोल खोलती है. बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, ग्रामीणों को शव दफनाने के लिए कीचड़ और दलदल भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है. हाल की बारिश ने कच्ची सड़क को पूरी तरह से खराब कर दिया है, जिससे उस इलाके तक गाड़ियों या एम्बुलेंस का पहुंचना नामुमकिन हो गया है.
कीचड़ में कंधे पर शव ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण
यह घटना जिला मुख्यालय से सिर्फ एक किलोमीटर दूर स्थित सोंठी ग्राम पंचायत की है, जहां 60 वर्षीय कमलाबाई महंत की बीमारी के कारण मौत हो गई. जब परिवार वाले और ग्रामीण सुबह शव को श्मशान घाट ले जा रहे थे, तो उन्हें मुख्य सड़क की बहुत खराब हालत का सामना करना पड़ा. हाल की बारिश ने कच्ची सड़क को गहरे कीचड़ और दलदल में बदल दिया था. हालात इतने बुरे थे कि गाड़ियों या एम्बुलेंस का गुजरना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल था. इसलिए, ग्रामीणों को मजबूरन शव को अपने कंधों पर उठाकर घुटने तक गहरे कीचड़ और मलबे से होते हुए एक किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा.
श्मशान घाट तक पहुंचने में भारी परेशानी
इसके अलावा श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए उन्हें पानी से भरी बोराई नदी भी पार करनी पड़ी. ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से रेलवे क्रॉसिंग से बोराई नदी तक एक किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि भले ही ग्राम पंचायत ने MGNREGA के तहत इस सड़क को बनाने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन इसे उस योजना या किसी अन्य योजना से अभी तक मंज़ूरी नहीं मिली है. आजादी के इतने सालों बाद भी ग्रामीण बारिश के मौसम में अपने प्रियजनों को ऐसे अपमानजनक हालात में अंतिम विदाई देने को मजबूर हैं.
ग्रामीणों में भारी आक्रोश
इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में भी सड़क पूरी तरह से चलने लायक नहीं रहती, जिससे उन्हें हर बार बेहद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले पर तुरंत ध्यान दे और एक अच्छी सड़क बनाए ताकि भविष्य में उन्हें ऐसे अमानवीय हालात का सामना न करना पड़े.
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