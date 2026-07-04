Add Zee Business As A Preferred Source
App

सक्ती में 'डिजिटल इंडिया' फेल! घुटनों तक कीचड़ में कंधे पर शव ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला मुख्यालय से सिर्फ एक किलोमीटर दूर स्थित सोंठी ग्राम पंचायत में विकास के दावों की पोल खुल गई है. बुनियादी सुविधाओं और पक्की सड़क के अभाव में ग्रामीणों को शव को कंधे पर उठाकर एक किलोमीटर तक घुटने-भर गहरे कीचड़ और दलदल से गुजरते हुए अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाना पड़ा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 04, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:09 PM IST
सक्ती में 'डिजिटल इंडिया' फेल! घुटनों तक कीचड़ में कंधे पर शव ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धान खरीदी के नाम पर 1.53 करोड़ की ठगी, हरियाणा के व्यापारियों ने लगाया चूना...
gwalior crime news40 min ago
2
Mohan Yadav1 hr ago
3
gwalior crime news1 hr ago
4
Barwani News1 hr ago
5
ujjain news2 hrs ago