/पूर्णिमा चौहान हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी ने 4 लाख की दी थी सुपारी, सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनेक्शन

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Sakti Crime News: सक्ती पुलिस ने पूर्णिमा चौहान हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी जैसा नजर आता है. जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताते थे और उन्होंने पंजाबी फिल्म 'शूटर' से प्रेरित होकर हत्या की साजिश रची थी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने युवती पूर्णिमा चौहान की हत्या के लिए बाकायदा सुपारी दी थी. मुख्य आरोपी चम्पा चौहान ने अपने पोस्ट ऑफिस बैंक खाते में जमा राशि निकालकर सुपारी किलिंग के लिए पहली किस्त के रूप में दो लाख रुपये दिए थे.
वहीं मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल टावर डंप, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पता चला कि मृतका पूर्णिमा चौहान का रायगढ़ जिले के देलारी निवासी मुरलीशंकर चौहान के साथ प्रेम संबंध था. इसी संबंध को लेकर मुरलीशंकर और उसकी पत्नी चम्पा चौहान के बीच लगातार विवाद होता था.
चम्पा चौहान ने कबूला
पूछताछ में चम्पा चौहान ने कबूल किया कि उसने अपने पति के साथ मिलकर पूर्णिमा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. इसके लिए झारखंड में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर बाहर आए राजेन्द्र महंत को चार लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. सौदे के तहत पहली किस्त के रूप में दो लाख रुपये दिए गए थे.
ऐसे बनाई गई थी योजना
मुख्य शूटर राजेन्द्र महंत ने अपने साथियों गौरीशंकर सिदार, सुनील महंत, राकेश महंत, वेदप्रकाश महंत उर्फ सोनू, सुमित गबेल और चंद्रशेखर महंत के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. तय योजना के अनुसार 26 जून को गौरीशंकर सिदार और सुनील महंत मोटरसाइकिल से जोंगरा पहुंचे, जहां गौरीशंकर ने पिस्तौल से पूर्णिमा पर गोली चला दी. घटना के बाद दोनों आरोपी पहले से उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिल से फरार हो गए.
आरोपियों को भी पकड़ा
हत्या के बाद आरोपी अलग-अलग राज्यों में छिप गए. मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने राजेन्द्र महंत को झारखंड के जमशेदपुर से तथा गौरीशंकर सिदार और सुनील महंत को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया. इसके बाद छापेमारी कर अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया.
पिस्तौल-कारतूस बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, घटनास्थल से मिले तीन खाली खोखे, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, कई मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और सुपारी की रकम में से बची 72 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में चम्पा चौहान, मुरलीशंकर चौहान, सुनील महंत, गौरीशंकर सिदार, राकेश महंत, वेदप्रकाश महंत उर्फ सोनू, राजेन्द्र महंत, सुमित गबेल और चंद्रशेखर महंत शामिल हैं.
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