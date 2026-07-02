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पूर्णिमा चौहान हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी ने 4 लाख की दी थी सुपारी, सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनेक्शन

Purnima Chauhan Murder Case: सक्ती पुलिस ने पूर्णिमा चौहान हत्याकांड का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पति और पत्नी ने मिलकर 4 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाई. आरोपी खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताते थे.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 02, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:48 PM IST
पूर्णिमा चौहान हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी ने 4 लाख की दी थी सुपारी, सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनेक्शन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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