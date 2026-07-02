/पूर्णिमा चौहान हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी ने 4 लाख की दी थी सुपारी, सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनेक्शन

Sakti Crime News: सक्ती पुलिस ने पूर्णिमा चौहान हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी जैसा नजर आता है. जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताते थे और उन्होंने पंजाबी फिल्म 'शूटर' से प्रेरित होकर हत्या की साजिश रची थी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने युवती पूर्णिमा चौहान की हत्या के लिए बाकायदा सुपारी दी थी. मुख्य आरोपी चम्पा चौहान ने अपने पोस्ट ऑफिस बैंक खाते में जमा राशि निकालकर सुपारी किलिंग के लिए पहली किस्त के रूप में दो लाख रुपये दिए थे.