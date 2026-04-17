छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट में क्यों हुआ इतना जोरदार धमाका, जिससे चली गई 20 की जान; शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा

Chhattisgarh Boiler Explosion (रिपोर्ट: अविनाश पटेल): छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 घायलों का इलाज चल रहा है. अब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ ही बॉयलर फटने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है और प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है. बता दें कि 14 अप्रैल को सक्ती जिले के सिंघीतराई में स्थित वेदांता पावर प्लांट में दोपहर बायलर–01 में भीषण विस्फोट की घटना हुई, जिसमें भारी जनहानि हुई. घटना की सूचना मिलते ही आवश्यक प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ है.

पावर प्लांट में क्यों हुआ इतना जोरदार धमाका?

घटनास्थल पर बॉयलर मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक तकनीकी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि बॉयलर फर्नेस के भीतर अत्यधिक मात्रा में ईंधन के जमा हो जाने के कारण तेज दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे बॉयलर में विस्फोट हुआ. उत्पन्न दबाव के कारण बॉयलर का निचला पाइप अपनी निर्धारित स्थिति से हट गया, जिसके परिणामस्वरूप यह गंभीर दुर्घटना हुई. इसी प्रकार एफएसएल सक्ती द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट में भी यह पुष्टि की गई है कि अत्यधिक ईंधन संचय और उससे उत्पन्न अतिरिक्त दबाव ही विस्फोट की मुख्य वजह रहे.

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जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वेदांता कंपनी और एन.जी.एस.एल. द्वारा मशीनरी एवं उपकरणों के रख-रखाव तथा संचालन संबंधी मानकों का समुचित पालन नहीं किया गया. उपकरणों की देखरेख में लापरवाही और संचालन में उपेक्षा के कारण बॉयलर के दबाव में अचानक उतार–चढ़ाव आया, जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना घटी. उपलब्ध साक्ष्यों एवं तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर घटना में लापरवाही परिलक्षित हुई है. इसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

एफआईआर में किन-किन लोगों के नाम?

शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक (SP) प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर वेदांता कंपनी के निदेशक अनिल अग्रवाल, कंपनी प्रबंधक देवेंद्र पटेल सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम दृष्टया लापरवाही को लेकर डभरा थाने में अपराध क्रमांक 119/2026, धारा 106(1), 289, 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस विभाग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत विवेचना की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के नेतृत्व में टीम गठित की है. टीम में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुमित गुप्ता, फोरेंसिक अधिकारी सृष्टि सिंह और थाना प्रभारी डभरा राजेश पटेल होंगे.

एसपी प्रफुल्ल कुमार ने कहा, 'तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई है और इसमें अभी भी 15 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. प्रथम दृष्टया जो जांच सामने आई, उसमें निश्चित ही इसमें अपराध का होना पाया गया है और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है. इस क्रम में अभी जांच की जा रही है और अभी विस्तृत जांच रिपोर्ट आना बाकी है. घायलों का इलाज चल रहा है और जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम किया गया है. हालांकि, अभी पीएम रिपोर्ट आना बाकी है.