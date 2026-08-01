/1 साल पहले मजदूरी करने कश्मीर गया था, आतंकियों की गोली ने उजाड़ दी दुनिया...2 मजदूरों की मौत पर CM ने जताया दुख

राज्य चुनें
आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार यह हमला कुलगाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ. मारे गए लोगों की पहचान दीपक रात्रे और भूपेंद्र के तौर पर हुई है, जो सारंगढ़ और सक्ती जिलों के रहने वाले थे. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान चला रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस घटना पर दुख जताया है.
एक साल पहले परिवार के साथ जम्मू-कश्मीर गया था दीपक
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार रात हुए आतंकवादी हमले में सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुंदेली निवासी दीपक रात्रे (21 वर्ष) की मौत हो गई. दीपक रात्रे पिता उमाशंकर रात्रे मजदूरी करने के लिए अपने परिवार के साथ जम्मू-कश्मीर गया हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. जानकारी के अनुसार दीपक रात्रे बचपन से ही अपने मामा के गांव हरदीडीह में रहकर पढ़ाई-लिखाई करता था. उसकी शादी भी उसके मामा ग्राम हरदीडीह में ही हुई थी.
आतंकी हमले ने उजाड़ा परिवार
आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद जैजैपुर पुलिस ने हरदीडीह पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि दीपक लगभग एक साल पहले अपने परिवार के साथ जम्मू-कश्मीर में एक ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करने गया था. उसके साथ उसकी पत्नी और भाई भी वहीं काम कर रहे थे. दीपक अपने पीछे पत्नी और एक मासूम बच्चे को छोड़ गया है. इस दुखद घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं बुंदेली और हरदीडीह गांव में मातम का माहौल है.
दूसरा मजदूर सारंगढ़ का रहने वाला था
वहीं दूसरा मजदूर भूपेंद्र भैना सारंगढ़-बिलाईगढ़ का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक यह हमला पहलगाम की घटना की तरह ही किया गया था. आतंकी हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली. गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और पुलिस की गाड़ियां आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.
मजदूरों की मौत पर CM ने जताया दुख
सोशल मीडिया साइट 'X' पर मज़दूरों की मौत पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा'कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की दुखद मृत्यु एवं एक श्रमिक के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है. घायल श्रमिक का स्थानीय अस्पताल में समुचित इलाज जारी है. अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि एवं घायल श्रमिक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना.'
कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की दुखद मृत्यु एवं एक श्रमिक के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है।
घायल श्रमिक का स्थानीय अस्पताल में समुचित इलाज जारी है। अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 31, 2026
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!