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1 साल पहले मजदूरी करने कश्मीर गया था, आतंकियों की गोली ने उजाड़ दी दुनिया...2 मजदूरों की मौत पर CM ने जताया दुख

शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी. दोनों मजदूर ईंट-भट्ठे पर काम करते थे. इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि, छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मृतक श्रमिकों के परिवार के साथ है खड़ी है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:32 AM IST
1 साल पहले मजदूरी करने कश्मीर गया था, आतंकियों की गोली ने उजाड़ दी दुनिया...2 मजदूरों की मौत पर CM ने जताया दुख

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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