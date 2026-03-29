CG News: इस दिन मांस-मछली बैन! रायपुर के बूचड़खाने रहेंगे बंद, नगर निगम का बड़ा फैसला

Raipur Municipal Corporation Issue Order: महावीर जयंती को लेकर रायपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. रायपुर नगर निगम ने 31 मार्च को क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश के मुताबिक महावीर जयंती के दिन नगर निगम क्षेत्र के सभी बूचड़खाने और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी. यह फैसला छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है. स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने सभी जोन अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चि कराने के आदेश दिए हैं.

नगर निगम शहरभर में करेगी निगरानी

आदेश का सही तरीके से पालन हो इसके लिए नगर निगम की टीम पूरे शहर में निगरानी करेगी. जोनल स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं भी मांस की बिक्री न हो.



लाइसेंस हो सकता है रद्द

नगर प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि यदि इस दिन कोई भी होटल, ढाबा या रेस्तरां मांस या मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई. प्रशासन ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिसमें जुर्माना भी शामिल है. इसके अलावा, उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं. साथ ही अन्य विभिन्न कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं. नगर निगम ने दुकानदारों, व्यापारियों और होटल व रेस्तरां संचालकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है.

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