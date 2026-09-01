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भगवान भरोसे 35 बच्चों का भविष्य! जर्जर स्कूल में जमीन पर पढ़ाई, शिक्षक नदारद, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की खुली पोल

Sarangarh News: सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. दरअसल, चारपाली के आश्रित ग्राम रनकोट में प्राथमिक स्कूल की हालत ऐसी है कि लगभग 35 बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Sep 01, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:36 AM IST
भगवान भरोसे 35 बच्चों का भविष्य! जर्जर स्कूल में जमीन पर पढ़ाई, शिक्षक नदारद, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की खुली पोल
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