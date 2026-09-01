भगवान भरोसे 35 बच्चों का भविष्य! जर्जर स्कूल में जमीन पर पढ़ाई, शिक्षक नदारद, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की खुली पोल

सरकार से अभिभावकों की अपील

अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं. पहले भी कई-कई दिन तक शिक्षक स्कूल नहीं आते थे. अभी शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन आज भी शिक्षक स्कूल में नहीं थे. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शिक्षक आते हैं और चले जाते हैं. कई बार करीब 10-11 बजे ही चले जाते हैं और कई दिनों तक आते भी नहीं हैं. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. बच्चे कई बार खुद ही पढ़ने को मजबूर हैं. उन्होंने बताया कि हमने शिक्षक की कमी को लेकर शिकायत भी की है और मांग कर रहे हैं कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक भेजे जाएं. बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है. सरकार और शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए.