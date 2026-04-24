सट्टा किंग बाबू खेमानी के घर पर क्राइम ब्रांच का छापा, डिजिटल डाटा खंगाल रही टीम, ‘3 Stumps’ ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़ा है मामला

Babu Khemani Home Raid: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है. “3 Stumps” एप से जुड़े कथित मास्टरमाइंड बाबू खेमानी के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की है. क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. रेड के दौरान क्राइम डीएसपी, टीआई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे इलाके में हलचल मच गई.

विदेशी कनेक्शन की इनपुट के बाद दबिश

जानकारी के मुताबिक, बाबू खेमानी के विदेशी कनेक्शन और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने के इनपुट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. पुलिस पिछले कई घंटों से घर के भीतर मौजूद दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य अहम सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है. सूत्रों की मानें तो इस छापेमारी में ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर सक्रिय नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है

कौन है बाबू खेमानी?

बाबू खेमानी रायपुर का रहने वाला है. बाबू खेमानी ‘3 STUMPS’ नामक अवैध सट्टा वेबसाइट-एप का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. वह सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर की तरह सक्रिय था और इसी प्रभाव का इस्तेमाल करके हाई-प्रोफाइल लोगों से संपर्क बनाता था. उसके नेटवर्क के जरिए सट्टे के लेन-देन और वसूली का काम किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी मुंबई और गोवा में रहकर सट्टा नेटवर्क का संचालन करता था. वर्तमान में आरोपी न्यायिक रिमांड पर है. माना जा रहा कि दबिश की कार्रवाई खत्म होने पर बड़ा खुलासा हो सकता है.

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