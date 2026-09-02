/राजनांदगांव में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 की मौत

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छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में तेज रफ्तार के कहर ने चार लोगों की जिंदगी छीन ली. यह घटना छुरिया थाना क्षेत्र इलाके के भोलापुर और शिकारी महका के बीच हुई, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई और मौके पर अफरातफरी मच गई. हादसे के समय मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे. जोरदार टक्कर के कारण दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए तुरंत राजनांदगांव जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उन दोनों की भी मौत हो गई.
एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 की मौत
मृतकों में एक ही परिवार के तीन सदस्य और एक महिला शामिल हैं. इसके अलावा स्कॉर्पियो में सवार एक व्यक्ति की भी इस हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सामने से आ रही बाइक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोगों को गंभीर चोटें आईं. उनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही छुरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है.
जांच में जुटी पुलिस
राजनांदगांव की SP अंकिता शर्मा के अनुसार, मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि घटना के समय स्कॉर्पियो की रफ्तार क्या थी और यह हादसा किन हालात में हुआ. पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है. इस दुखद सड़क हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है.
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