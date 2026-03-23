बिलासपुर में सिलेंडर फटने से मची चीख-पुकार, पल भर में राख हुआ दहेज का सामान, बाल-बाल बचीं कई जानें

Bilaspur Cylinder Blast: बिलासपुर के अर्चना विहार इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया. धमारा इतना जोरदार था कि घर की दीवारें जमींदोस हो गईं. शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं, जबकि करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कई लोगों की जान बाल बाल बच गई.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भा मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई

घर का सारा समान जलकर खाक

नेहरू नगर स्थित अर्चना विहार में सोमवार को हुए एक भीषण गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. धमाका इतना जबरदस्त था कि पीड़ित अंकुर कुमार चौबे के घर की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं. इस हादसे में करीब 18 से 20 लाख रुपये का कीमती सामान, जिसमें टीवी, फ्रिज और हाल ही में हुई शादी का नया सामान शामिल था, पूरी तरह नष्ट हो गया.

बड़ा हदासा टला

गनीमत रही कि कमरे में रखी एक भारी अलमारी ने धमाके की तीव्रता को रोक लिया, जिससे बगल के कमरे में सो रहे परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल सके, वरना एक बड़ा रिहायशी हादसा हो सकता था. शहर में लगातार बढ़ रही गैस और फ्रिज ब्लास्ट की घटनाओं ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हाल ही में ऐसी ही एक दुर्घटना में एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है. धमाके के बाद हर तरफ धुआं और मलबे का अंबार लग गया था, जिसे देख मोहल्ले के लोग भी सहम गए. इस घटना ने एक बार फिर घरेलू उपकरणों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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