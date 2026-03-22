सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 3 IED बरामद, गश्त के दौरान संदिग्ध तार से खुला राज

Sukma News: सुरक्षा बलों ने सुकमा ज़िले के जगरगुंडा क्षेत्र में नक्सलियों की एक बड़ी साज़िश को नाकाम कर दिया. गश्त के दौरान संदिग्ध तार मिलने पर जवानों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 1, 2 और 4 किलोग्राम वज़न के तीन IED बरामद किए गए.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साज़िश को नाकाम कर दिया है. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जगरगुंडा-नरसपुरम मार्ग पर तीन IED लगाए थे. गश्त के दौरान, 226वीं बटालियन के जवानों को एक संदिग्ध तार दिखाई दिया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया. जांच के दौरान तीन बम बरामद हुए जिनका वज़न 1 किलो, 2 किलो और 4 किलो था और जो कमांड तारों से जुड़े हुए थे. जवानों ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए सही समय पर इन बमों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई.
नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम
हालात की गंभीरता को समझते हुए सैनिकों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. इस दौरान, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. गहन तलाशी के बाद, 1, 2 और 4 किलोग्राम वज़न वाले तीन IED बरामद हुए. ये कमांड तारों से जुड़े हुए थे और इन्हें एक बड़े हमले को अंजाम देने के इरादे से लगाया गया था. सुरक्षा बलों ने तीनों उपकरणों को बरामद कर लिया और उन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया.
गश्त के दौरान संदिग्ध तार से खुला राज
बताया जा रहा है कि 226वीं बटालियन के जवान जब नियमित गश्त पर थे, तो उन्हें एक संदिग्ध तार दिखाई दिया. संभावित खतरे को भांपते हुए, जवानों ने तुरंत उस इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. इस समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई. ऑपरेशन के बाद, सभी जवान सुरक्षित अपने कैंप लौट आए.
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4 स्मारक ध्वस्त
इससे पहले नक्सल-विरोधी अभियान के तहत सुकमा ज़िले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था. रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने उन स्मारकों को ध्वस्त कर दिया था, जिन्हें नक्सलवाद का स्तंभ और उनकी सत्ता का प्रतीक माना जाता था. CRPF की दूसरी बटालियन के जवानों ने कुल चार नक्सल स्मारकों को नष्ट किया था, जिनमें से दो पताडुलर गांव में और दो एर्राबोर (छोटा कंचला) गांव में स्थित थे.
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