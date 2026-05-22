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छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ा फैसला, यूरिया और DAP के वितरण में कटौती, किस्तों में मिलेगा खाद

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक वितरण की एक नई व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था के तहत किसानों को अब केवल 80 प्रतिशत यूरिया और 60 प्रतिशत DAP वितरित किया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 22, 2026, 07:16 AM IST
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छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ा फैसला, यूरिया और DAP के वितरण में कटौती, किस्तों में मिलेगा खाद

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लागू किया है. कृषि विभाग द्वारा जारी एक नए फॉर्मूले के अनुसार, किसानों को अब यूरिया और DAP का उनका पूरा कोटा नहीं मिलेगा. नई प्रणाली के तहत किसानों को उनकी यूरिया की जरूरत का केवल 80 प्रतिशत और DAP की जरूरत का 60 प्रतिशत ही वितरित किया जाएगा. शेष जरूरतों को नैनो उर्वरकों और अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के माध्यम से पूरा करने की योजनाएं बनाई गई हैं.

किस्तों में मिलेगा खाद
इस नई व्यवस्था के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है. सीमांत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें उर्वरक का उनका निर्धारित कोटा एक ही बार में (एकमुश्त) उपलब्ध कराया जाएगा. इसके विपरीत छोटे किसानों को यह उर्वरक दो अलग-अलग किस्तों में मिलेगा, जबकि बड़े किसानों को यह तीन किस्तों में प्राप्त होगा. सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना है, जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण लगातार बिगड़ रहा है और साथ ही आधुनिक, स्वदेशी रूप से विकसित नैनो-तकनीकों को बढ़ावा देना है.

खरीफ सीजन 2025-26 के लिए लागू
कृषि विभाग ने खाद वितरण का एक नया फॉर्मूला जारी किया है. इस नए ढांचे के तहत आवंटित यूरिया का केवल 80% और DAP का 60% ही वितरित किया जाएगा. खाद की शेष जरूरत नैनो और वैकल्पिक खादों की आपूर्ति के जरिए पूरी की जाएगी. सीमांत किसानों को उनका निर्धारित कोटा एक ही बार में (एकमुश्त) दिया जाएगा. छोटे किसानों को खाद का आवंटन दो किस्तों में मिलेगा, जबकि बड़े किसानों को तीन किस्तों में दिया जाएगा. सरकार खादों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. यह नई व्यवस्था खरीफ सीजन 2025-26 के लिए लागू की गई है.

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