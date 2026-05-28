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छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से मारपीट, BJP विधायक समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज

Sarguja News: सरगुजा जिले के सीतापुर से BJP विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 28, 2026, 11:19 AM IST
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छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से मारपीट, BJP विधायक समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में BJP विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के उप-तहसील का है.

BJP विधायक समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज
दरअसल, भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और समर्थकों के साथ मिलकर नायब तहसीलदार को मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. राजापुर उप-तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिक के अनुसार सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की. इस घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने विधायक रामकुमार टोप्पो, यूसुफ, नाजिम राजा और पंकज गुप्ता समेत 10 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 221, 221(1), 132 और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया है.

जानिए पूरा मामला
सीतापुर पुलिस थाना क्षेत्र में राजपुर उप-तहसील में विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन जेल से पैरोल पर रिहा होने के लिए जरूरी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट (शोध क्षमता प्रमाण पत्र ) लेने के लिए उप-तहसील कार्यालय पहुंची थीं. इस दौरान नायब तहसीलदार ने उन्हें बताया कि रीडर अनुपस्थित हैं, और इस वजह से उनकी फाइल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं. इस बात से नाराज होकर विधायक की चचेरी बहन ने तुरंत विधायक को फोन किया और नायब तहसीलदार पर बदसलूकी का आरोप लगाया. इसके बाद विधायक ने अपने समर्थकों को राजपुर उप-तहसील कार्यालय के पास बुलाया, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार, तुषार मानिकपुरी के साथ मारपीट की.

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कलेक्टर ने जारी किए जांच के निर्देश
इधर, SDM फगेश सिन्हा ने भी मौके पर बीच बचाओ किया. लेकिन सत्ता का नशा इतना अधिक था कि नायब तहसीलदार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई. इस मामले के संबंध में सरगुजा कलेक्टर ने जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

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