स्मार्ट मीटर से 3 गुना बढ़ गया बिल, रायपुर में लोगों के उड़े होश, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

Chhattisgarh Smart Electricity Meter: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में गुस्सा नजर आ रहा है. सरकार और बिजली विभाग जहां इसे पारदर्शिता और सुविधा का माध्यम बता रहे हैं, वहीं आम लोग इसे परेशानी और महंगे बिल की वजह मान रहे हैं. दरअसल, रायपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की तरह-तरह की शिकायतें सामने आई हैं. वहीं फाफाडीह के लोगों ने बिजली मीटर को लेकर कई तरह से आरोप लगाए हैं. वहीं हरीश चौधरी का कहना है कि बिल जमा न करने पर जल्द बिजली काट दी जाती है.

इतना ही नहीं भुगतान के बाद भी कनेक्शन जोड़ने में देरी होती है. वहीं मोहम्मद परवेज ने कहा कि उनका बिल पहले 500-600 रुपये आता था, लेकिन अब बढ़कर 1500-1600 रुपये हो गया है. वहीं, त्रिलोक सिन्हा का स्मार्ट मीटर जल गया, शिकायत के बाद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है. इन मामलों ने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उपभोक्ता प्रोफेसर घनाराम साहू ने स्मार्ट मीटर की टेस्ट रिपोर्ट की मांग की है.

मीटर को लेकर कई सवाल

घनाराम साहू ने कहा कि नया मीटर लगाए जाने के कुछ महीनों बाद ही उसे बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया. जब उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट मांगी, तो विभाग ने पहले मना कर दिया. बाद में उपभोक्ता फोरम के आदेश पर जो रिपोर्ट दी गई, वह कंपनी द्वारा सैंपल टेस्टिंग की थी, न कि उनके मीटर की व्यक्तिगत जांच. घनाराम साहू का कहना है कि जब मीटर लगाने से पहले जांच हो सकती है, तो उपभोक्ता के घर में लगाने से पहले क्यों नहीं की जाती?

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अब शिकायतें कम हो गईं

इसको लेकर बिजली विभाग के सहायक अभियंता प्रवीण कुमार वर्मा का कहना है कि पहले ज्यादा शिकायतें आती थीं, अब कम हो गई हैं. जो शिकायतें आती हैं, उनमें ज्यादातर बिल अधिक आने की होती हैं, जो रीडिंग की त्रुटि से जुड़ी होती हैं और सुधार कर लिया जाता है. अब देखना होगा कि रायपुर में बढ़ते विरोध के बीच प्रशासन उपभोक्ताओं की इन गंभीर चिंताओं का समाधान किस तरह से करता है.

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