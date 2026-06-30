/बस्तर एसपी कार्यालय में करोड़ों का सैलरी घोटाला, 3 कर्मचारी गिरफ्तार, दो साल से चल रही थी हेराफेरी

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Bastar Police News: बस्तर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वेतन आहरण से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इंटरनल ऑडिट में इस अनियमितता का खुलासा हुआ, जिसके बाद विभागीय जांच और पुलिस कार्रवाई शुरू की गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि वेतन शाखा में पदस्थ सहायक गिरीश राय ने वेतन की सॉफ्ट कॉपी में एडिटिंग कर अपने और अपने दो साथियों का वेतन बढ़ाकर राशि आहरित की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस हेराफेरी की बात स्वीकार भी कर ली. जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे मामले में कार्यालय के कर्मचारी राजकुमार कतलम और हेमंत मैथ्यू भी शामिल थे. तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले करीब दो वर्षों में अलग-अलग खातों के माध्यम से करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये की अवैध निकासी किए जाने की आशंका है. शिकायत के दौरान यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों के खातों में लोन देने के नाम पर अतिरिक्त वेतन राशि डाली गई और बाद में नकद राशि वापस ली गई. फिलहाल पुलिस ऐसे सभी खातों और संबंधित लोगों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और नए तथ्य सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
न्यायिक रिमांड पर भेज दिया
वहीं बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का समय-समय पर इंटरनल ऑडिट कराया जाता है. इसी ऑडिट के दौरान वेतन शाखा में अनियमितता की सूचना मिली, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर प्राथमिक जांच कराई गई. जांच में पाया गया कि पिछले कुछ समय से वेतन शाखा में पदस्थ सहायक गिरीश राय वेतन आहरण के समय वेतन की सॉफ्ट कॉपी में एडिटिंग कर अपने और अपने एक-दो साथियों का वेतन बढ़ाकर राशि निकाल रहा था. पूछताछ में उसने इस हेराफेरी की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. जांच में कार्यालय के ही कर्मचारी राजकुमार कतलम और हेमंत मैथ्यू की भी संलिप्तता सामने आई. तीनों ने मिलकर यह अनियमितता की थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
दो करोड़ रुपये की गड़बड़ी
उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में पिछले करीब दो वर्षों के दौरान डेढ़ से दो करोड़ रुपये की गड़बड़ी की आशंका सामने आई है. कुछ लोगों के खातों में लोन देने के नाम पर अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की गई और बाद में वह रकम वापस ली गई. ऐसे सभी खातों और संबंधित लोगों की सूची तैयार की जा रही है. मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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