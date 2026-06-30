/बस्तर एसपी कार्यालय में करोड़ों का सैलरी घोटाला, 3 कर्मचारी गिरफ्तार, दो साल से चल रही थी हेराफेरी

न्यायिक रिमांड पर भेज दिया

वहीं बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का समय-समय पर इंटरनल ऑडिट कराया जाता है. इसी ऑडिट के दौरान वेतन शाखा में अनियमितता की सूचना मिली, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर प्राथमिक जांच कराई गई. जांच में पाया गया कि पिछले कुछ समय से वेतन शाखा में पदस्थ सहायक गिरीश राय वेतन आहरण के समय वेतन की सॉफ्ट कॉपी में एडिटिंग कर अपने और अपने एक-दो साथियों का वेतन बढ़ाकर राशि निकाल रहा था. पूछताछ में उसने इस हेराफेरी की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. जांच में कार्यालय के ही कर्मचारी राजकुमार कतलम और हेमंत मैथ्यू की भी संलिप्तता सामने आई. तीनों ने मिलकर यह अनियमितता की थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.