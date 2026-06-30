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बस्तर एसपी कार्यालय में करोड़ों का सैलरी घोटाला, 3 कर्मचारी गिरफ्तार, दो साल से चल रही थी हेराफेरी

Bastar Salary Scam: बस्तर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वेतन घोटाले का खुलासा होने के बाद तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. जांच में करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये की अनियमित निकासी की आशंका है पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

Written ByANOOP AWASTHIEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 30, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:10 PM IST
बस्तर एसपी कार्यालय में करोड़ों का सैलरी घोटाला, 3 कर्मचारी गिरफ्तार, दो साल से चल रही थी हेराफेरी
Image Credit: AI Generated PhotoSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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