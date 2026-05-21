आदिवासी युवती के सपने...मुश्किलों के बीच रेडियो जॉकी बनने के संघर्ष की कहानी, कान्स में छाई छत्तीसगढ़ी फिल्म 'RJ बस्तर'

Chhattisgarhi Film RJ Bastar: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की कहानी अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है. 79वें कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म RJ Bastar की एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसने इस फिल्म और बस्तर दोनों को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया. मनीष मानिकपुरी द्वारा निर्देशित और पवन कुमार सिंह के पीकेएस प्रोडक्शन बैनर तले बनी इस फिल्म में एक आदिवासी लड़की के रेडियो जॉकी बनने के संघर्ष को दर्शाया गया है.

कान्स में 'RJ बस्तर' की स्पेशल स्क्रीनिंग

सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए फिल्म के निर्देशक मनीष मानिकपुरी ने बताया कि फिल्म RJ Bastar की एक विशेष स्क्रीनिंग कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आयोजित की गई. इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म को काफी सराहना मिली. 79वां कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ़्रांस के कान्स शहर में 12 मई से 23 मई, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के दर्शकों के सामने लीक से हटकर बनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करता है.

फिल्म के कलाकारों के बारे में

फिल्म के कलाकारों की बात करें तो फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार पंचायत वेब सीरीज फेम चंदन रॉय और चक दे इंडिया फेम चित्राशी रावत की भी चर्चा हो रही है. इसके अलावा नेहा साहू, हर्ष राजपूत, संजय महानंद और सुनील तिवारी ने भी इस फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्म की कहानी पूरी तरह से बस्तर क्षेत्र पर आधारित है. यह कहानी बताती है कि कैसे मुख्य किरदार एक RJ बनने का सपना देखता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए क्या-क्या कोशिशें करता है. यह फिल्म बहुत ही जीवंत ढंग से उन तमाम चुनौतियों और मुश्किलों को दिखाती है जिनका सामना मुख्य किरदार को इस सफर के दौरान करना पड़ता है. खबरों के मुताबिक फिल्म का ज्यादातर हिस्सा बस्तर में ही शूट किया गया है.

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बस्तर पर आधारित कई फिल्में

बस्तर पर आधारित आरजे बस्तर कोई पहली फिल्म नहीं है. इससे पहले कई निर्देशकों ने बस्तर से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर उतारा है. निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं थी. इस फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके अलावा पिछले साल रिलीज हुई फिल्म माटी ने भी काफी चर्चा बटोरी थी. यह फिल्म बस्तर के ही स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई थी. इसमें एक ऐसे माओवादी जोड़े की प्रेम कहानी दिखाई गई थी, जिन्होंने नक्सल संगठन में शामिल होकर हथियार उठा लिए थे.

बदल रहा बस्तर...

बता दें कि जहां एक समय बस्तर माओवादी हिंसा से ग्रस्त था, वहीं अब इस क्षेत्र की छवि को बदलने में सिनेमा एक लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. हालांकि विभिन्न फिल्म निर्देशकों ने बस्तर के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है.

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