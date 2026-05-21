Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3224284
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

आदिवासी युवती के सपने...मुश्किलों के बीच रेडियो जॉकी बनने के संघर्ष की कहानी, कान्स में छाई छत्तीसगढ़ी फिल्म 'RJ बस्तर'

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ी फिल्म RJ बस्तर ने 79वें कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कान्स में इस फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जहां दर्शकों ने इसकी खूब सराहना की.

 

Written By  ANOOP AWASTHI|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 21, 2026, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आदिवासी युवती के सपने...मुश्किलों के बीच रेडियो जॉकी बनने के संघर्ष की कहानी, कान्स में छाई छत्तीसगढ़ी फिल्म 'RJ बस्तर'

Chhattisgarhi Film RJ Bastar: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की कहानी अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है. 79वें कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म RJ Bastar की एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसने इस फिल्म और बस्तर दोनों को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया. मनीष मानिकपुरी द्वारा निर्देशित और पवन कुमार सिंह के पीकेएस प्रोडक्शन बैनर तले बनी इस फिल्म में एक आदिवासी लड़की के रेडियो जॉकी बनने के संघर्ष को दर्शाया गया है.

कान्स में 'RJ बस्तर' की स्पेशल स्क्रीनिंग
सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए फिल्म के निर्देशक मनीष मानिकपुरी ने बताया कि फिल्म RJ Bastar की एक विशेष स्क्रीनिंग कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आयोजित की गई. इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म को काफी सराहना मिली. 79वां कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ़्रांस के कान्स शहर में 12 मई से 23 मई, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के दर्शकों के सामने लीक से हटकर बनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करता है.

फिल्म के कलाकारों के बारे में 
फिल्म के कलाकारों की बात करें तो  फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार पंचायत वेब सीरीज फेम चंदन रॉय और चक दे इंडिया फेम चित्राशी रावत की भी चर्चा हो रही है. इसके अलावा नेहा साहू, हर्ष राजपूत, संजय महानंद और सुनील तिवारी ने भी इस फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्म की कहानी पूरी तरह से बस्तर क्षेत्र पर आधारित है. यह कहानी बताती है कि कैसे मुख्य किरदार एक RJ बनने का सपना देखता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए क्या-क्या कोशिशें करता है. यह फिल्म बहुत ही जीवंत ढंग से उन तमाम चुनौतियों और मुश्किलों को दिखाती है जिनका सामना मुख्य किरदार को इस सफर के दौरान करना पड़ता है. खबरों के मुताबिक फिल्म का ज्यादातर हिस्सा बस्तर में ही शूट किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बस्तर पर आधारित कई फिल्में
बस्तर पर आधारित आरजे बस्तर कोई पहली फिल्म नहीं है. इससे पहले कई निर्देशकों ने बस्तर से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर उतारा है. निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं थी. इस फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके अलावा पिछले साल रिलीज हुई फिल्म माटी ने भी काफी चर्चा बटोरी थी. यह फिल्म बस्तर के ही स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई थी. इसमें एक ऐसे माओवादी जोड़े की प्रेम कहानी दिखाई गई थी, जिन्होंने नक्सल संगठन में शामिल होकर हथियार उठा लिए थे.

बदल रहा बस्तर...
बता दें कि जहां एक समय बस्तर माओवादी हिंसा से ग्रस्त था, वहीं अब इस क्षेत्र की छवि को बदलने में सिनेमा एक लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. हालांकि विभिन्न फिल्म निर्देशकों ने बस्तर के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsbastar news

Trending news

cm mohan yadav
राहुल गांधी के ‘गद्दार’ बयान पर सियासी बवाल, CM मोहन यादव ने मांगा इस्तीफा!
Mohan Yadav
अगले साल उज्जैन में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक, अमित शाह ने दे दी सहमति
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा केस में पुलिस ने परिवार को लिखी चिट्ठी,शव को लेकर बताई ये गंभीर बात
Mohan Yadav
मोहन यादव ने किए मां दंतेश्वरी के दर्शन, खुद बताया- मां से आशीर्वाद में क्या मांगा
gwalior share market scam
शेयर बाजार से अमीर बनने के चक्कर में गवां बैठे लाखों, बुजुर्ग पहुंचा कोर्ट...
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मौत की वजह आई सामने; शरीर पर कई चोट
MP Breaking News LIVE
MP News Highlights: गेहूं खरीदी की तारीख में बदलाव, ट्विशा मौत मामले में हो सकती है CBI जांच, पढ़ें बड़ी खबरें
chemists strike
MP में 41000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद! करोड़ों का व्यापार प्रभावित...
cm mohan yadav
स्मार्ट गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम, गूगल प्रतिनिधियों के साथ CM की हाई लेवल मीटिंग...
Twisha Sharma Case
'ट्विशा रो रही है, जरा आप देख लीजिए...', सास ने बताई बहू की मौत वाली रात की सच्चाई