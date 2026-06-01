रायपुर-बिलासपुर में छाए रहेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं... मौसम विभाग ने जारी की आंधी-बारिश की चेतावनी

Raipur-Bilaspur Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में पूरी तरह से बदलाव आ गया है. पूरे राज्य में प्री- मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से लोगों को काफी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है और राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट देखी गई है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दो दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट आ सकती है. जानिए रायपुर और बिलासपुर के लिए मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है.

अगले दो दिनों में तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है. इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. हालांकि पूरे राज्य में मौसम की स्थिति अगले पांच दिनों तक अस्थिर रहने की संभावना है. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें 50 से 60 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने साथ ही बिजली कड़कने और गरज-चमक के साथ तूफान आने की बात कही गई है.

रायपुर-बिलासपुर में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को रायपुर और बिलासपुर में बादल छाए रहेंगे. साथ ही गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है. शहर का अधिकतम तापमान लगभग 42°C रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 26°C रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है. बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें, क्योंकि तेज हवाओं के कारण वे गिर सकते हैं.

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