कसम हनुमान जी की पास करो...! CG बोर्ड की कॉपियों में छात्रों ने लिखा 'अनाप-शनाप', आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी गुहार

cg board result answersheet: बोर्ड परिक्षाओं का रिजल्ट महीने भर के अंदर जारी कर दिया जाएगा ऐसे में कुछ राज्यों के बोर्ड परीक्षा की आंसरशीट बहुत वायरल हो रही है.वायरल होने के पीछे का कारण हैं बच्चों द्वारा पास कराने के लिए टीचर को लिखा गया अनाबशनाब स्टेटमेंट. कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम की आंसरशीट के अंदर लिखे कॉमिक स्टेटमेंट वायरल हुए थे और अब छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के आसंरशीट के अंदर लिखे हास्यपद स्टेटमेंट हर किसी को हंसने पर मजबूर कर रहे हैं. जब शिक्षकों ने इन स्टेटमेंट को पढ़ा तो वे खुद भी दंग रह गए थे.

आंसरशीट के अंदर लिखे कॉमिक स्टेटमेंट

10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों को चेक कर रहे शिक्षक इस समय हैरान हैं. उनकी हैरानी का कारण है कॉपियों के अंदर लिखा हास्यपद स्टेटमेंट. जानकारी के अनुसार, 10वीं और 12वीं की मिलाकर कुल 2,66,173 आंसरशीट चेक हो गई हैं और आंसरशीट के अंदर लिखे कॉमिक स्टेटमेंट दंग करने वाले हैं. कोई पास करने के लिए गुहार लगा रहा तो कोई शादी की प्रार्थना कर रहा तो कोई बीमारी का हवाला दे रहा तो कोई भगवान के नाम से डरा रहा है. छात्रों द्वारा अनोखी मिन्नते की गई हैं जो हसंने पर मजबूर कर रही हैं.

हनुमान जी की कसम पास करा दो...

एक छात्र ने लिखा कि हनुमान जी की कसम है आपको पास करवा दो नहीं तो फिर आप उनसे ही निपट लेना, किसी छात्र ने लिखा कि शादी होने वाली है पास करा दो नहीं तो शादी रूक जाएगी, किसी ने लिखा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए पास कर दो, एक छात्र ने लिखा कि माता कैंसर पीड़ित है उनका दिल रखने के लिए पास कर दो. वहीं एक छात्रा ने गजब कर दिया उसने लिखा कि शादी होने वाली है इस गरीब बेटी को 33 अंक देकर कन्या को आशीर्वाद देने की कृपा करें.

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परीक्षा में लड़किया सबसे ज्यादा

जानकारी के अनुसार, परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बैठी थीं. 10वीं में जहां 3 लाख 23 हजार 687 छात्र-छात्राएं बैठे थे वहीं 12वीं में 2 लाख 46 हजार 862 छात्र-छात्राएं एग्जाम के लिए बैठे थे. बच्चों द्वारा लिखे गए ऐसे स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं है जहां लोग एक दूसरे से इस न्यूज को शेयर कर रहें और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं.